Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : le PLR réaffirme sa volonté de faire vivre une dynamique d'UFP

Dans la perspective des prochaines élections municipales de mars 2026, le PLR réaffirme sa volonté de faire vivre une dynamique d’union des Forces Progressistes, fidèle à sa stratégie de rassemblement au service du développement de La Réunion. (Photo sly/www.imazpress.com)

Le PLR se félicite de la position prise par la section de Sainte-Suzanne du Parti Communiste Réunionnais en faveur d’une union autour de la candidature de Frédéric Mayo pour les prochaines élections municipales.

Cette décision s’inscrit dans une démarche de responsabilité et de clarté. Le PLR s’y associe pleinement, dans le respect des sensibilités et des identités politiques de chacun, et appelle Frédéric Mayo à porter cette dynamique de rassemblement dans l’intérêt de la population de Sainte-Suzanne et de La Réunion.

Pour La Réunion