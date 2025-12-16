À retenir ce soir : prime de Noël, décès de Patrick Lauret, Brigitte Macron s'excuse, un enfant sauvé d'un incendie et trafic de stupéfiants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 16 décembre 2025 : - Prime de Noël 2025 : 152 euros minimum, versés à plus de 2,2 millions de foyers éligibles - Patrick Lauret, photographe de la Région Réunion, est décédé - Polémique "sales connes" : Brigitte Macron se dit "désolée" si elle a "blessé les femmes victimes" - Saint-Denis : un enfant de six ans sauvé des flammes dans l'incendie d'un appartement au Chaudron - Trafic de stupéfiants à La Possession : 7 ans de prison pour le principal prévenu, peines avec sursis pour sa compagne et un jeune dealer

La prime de Noël est versée à compter de ce mardi 16 décembre 2025 par la Caf, la MSA et France Travail, aux ménages bénéficiaires de minima sociaux. Comme les années précédentes, son montant est de 152,45 euros pour une personne seule. Cette aide financière sera versée à plus de 2,2 millions de foyers éligibles.

Patrick Lauret, dit "Bouba", professionnel des médias, photographe et agent de la Région Réunion, est décédé des suites d'une longue maladie. De la Région Réunion, à la Ligue réunionnaise d'athlétisme dont il était membre, ils lui rendent hommage.

Brigitte Macron s’est dite "désolée" lundi soir si elle a "blessé les femmes victimes" de violences sexuelles, réagissant pour la première fois dans une interview au média Brut à la polémique créée par ses propos tenus à l’encontre de militantes féministes qu’elle avait qualifiées de "sales connes".

Ce mardi 16 décembre 2025, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé au troisième étage d'une résidence du Chaudron à Saint-Denis. Des policiers en patrouille, interpellés par des riverains, sont intervenus en premier, sauvant la vie à un enfant de six ans se trouvant dans l'habitation. Selon nos informations, l'origine de l'incendie serait accidentelle. L'immeuble a été évacué. Une enquête a été ouverte.

Un important dossier de trafic de stupéfiants, impliquant un couple de La Possession et un jeune homme de 21 ans, a été jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi 15 décembre 2025. Cocaïne, ecstasy, cannabis et près de 40.000 euros en espèces ont été découverts lors des investigations. Si le principal prévenu a été lourdement condamné, le tribunal a en revanche largement atténué les peines prononcées à l’encontre de sa compagne et du plus jeune mis en cause.