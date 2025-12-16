Trafic de stupéfiants à La Possession : 7 ans de prison pour le principal prévenu, peines avec sursis pour sa compagne et un jeune dealer

Un important dossier de trafic de stupéfiants, impliquant un couple de La Possession et un jeune homme de 21 ans, a été jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce lundi 15 décembre 2025. Cocaïne, ecstasy, cannabis et près de 40.000 euros en espèces ont été découverts lors des investigations. Si le principal prévenu a été lourdement condamné, le tribunal a en revanche largement atténué les peines prononcées à l’encontre de sa compagne et du plus jeune mis en cause (photo RB/www.imazpress.com)

L’enquête débute à la suite d’un renseignement anonyme signalant un trafic de cocaïne mené par un couple domicilié à La Possession : Lesly C., 38 ans, et sa compagne Laura B., 35 ans. Dans une autre procédure datant de mai 2025, le nom de Lesly C. est déjà cité comme dealer de cocaïne, ce qui conduit les enquêteurs à approfondir les investigations.

Les perquisitions permettent la découverte de 7,7 grammes de résine de cannabis, 5,4 grammes de cocaïne, 1,9 kilo d’ecstasy ainsi que plus de 40 000 euros en espèces dans le véhicule du principal mis en cause. Les faits poursuivis s’étendent de novembre 2024 à novembre 2025 pour le couple, et de septembre à novembre 2025 pour Gregory C., 21 ans.

- Lesly C., un passé judiciaire lourdement chargé -

Poursuivi pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, Lesly C. présente un casier judiciaire particulièrement fourni : 15 mentions, dont plusieurs condamnations pour des faits similaires en région parisienne, avec des peines de prison ferme.

À l’audience, la procureure souligne des surveillances mettant en évidence deux rendez-vous entre Lesly C. et Gregory C., ainsi que l’existence d’un "véhicule nourrice", celui dans lequel ont été retrouvés les produits stupéfiants, pour une valeur estimée à un million d’euros, et près de 42.000 euros en liquide.

Par l’intermédiaire de son avocat, Me Mathieu Girard, Lesly C. reconnaît les faits tout en tentant de les contextualiser. Il explique être arrivé à La Réunion pour "se mettre au ver" après une précédente condamnation, mais se retrouver rattrapé par une dette de 400.000 euros qu'il aurait contractée auprès de commanditaires métropolitains. Selon la défense, le trafic n’aurait été que ponctuel et motivé par la crainte de représailles. Une argumentation que le tribunal n’a pas suivie.

- Laura B., "dans l’ignorance" selon la défense -

Laura B., 35 ans, casier judiciaire vierge, était poursuivie pour non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l’auteur d’un délit de trafic de stupéfiants. À la barre, elle affirme n’avoir jamais été informée des activités illégales de son compagnon, qui soutient l’avoir volontairement tenue à l’écart.

Sa défense, assurée par Me Marie Briot, dresse le portrait d’un parcours de vie marqué par une grande précarité personnelle et familiale. En 2023, Laura B. cesse de travailler pour devenir aidante de son père âgé et fragile. En 2024, une grossesse pathologique la contraint à rester alitée ; l’enfant naît avec des problèmes de santé. "Une charge mentale écrasante", plaide l’avocate, incompatible selon elle avec une quelconque implication dans un trafic de stupéfiants.

La robe noire insiste également sur l’absence de signes extérieurs de richesse : aucun train de vie dispendieux, une seule nuit d’hôtel pour un anniversaire, et un virement de 450 euros à une amie chargée de garder les enfants. Elle sollicite la relaxe pure et simple.

- Gregory C., un rôle jugé marginal -

Dernier prévenu, Gregory C., 21 ans, est poursuivi pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs. Son avocat, Me Julien Baracco, conteste fermement cette qualification. Il évoque un "costume bien trop grand" que l’on chercherait à faire porter à son client.

Selon la défense, le jeune homme n’aurait participé qu’à une dizaine de transactions de faible ampleur – quelques grammes de cocaïne et de cannabis – sans organisation structurée ni dépendance hiérarchique. Aucune drogue ni matériel caractéristique du trafic n’ont été retrouvés lors de la perquisition à son domicile.

Au terme des débats, le tribunal n’a pas retenu l’intégralité des réquisitions du parquet : Laura B. 30 mois de prison dont 18 mois avec sursis probatoire, la peine ferme étant aménageable, pour Lesly C. 10 ans de prison et une amende délictuelle de 10.000 euros et enfin pour Gregory C. 3 ans de prison et une amende délictuelle de 300 euros.

Laura B. est finalement condamnée à 10 mois de prison avec sursis. Gregory C. écope de 18 mois de prison avec sursis les faits d'association de malfaiteurs pour lesquels il était notamment poursuivi n'ayant pas été retenus. Lesly C., pour lequel le tribunal n’a cru aucune des explications fournies, est condamné à 7 ans de prison ferme.

