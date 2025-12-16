La ministre Aurore Bergé à La Réunion pour les célébrations du 20 décembre

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sera en visite à La Réunion du 19 au 21 décembre 2025. Elle participera aux commémorations du 20 décembre dans l'île. Son programme détaillé n'a pas encore été dévoilé (Photo : rb/www.imazpress.com)

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, se rendra ensuite le lundi 22 décembre 2025 à Mayotte.

Le dernier déplacement de la ministre à La Réunion, date d'avril 2024. Elle était présente pour l’inauguration de la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant de l’ouest.

www.imazpress.com/[email protected]