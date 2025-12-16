TOUTE L’ACTUALITÉ
La ministre Aurore Bergé à La Réunion pour les célébrations du 20 décembre

  • Publié le 16 décembre 2025 à 15:04
  • Actualisé le 16 décembre 2025 à 15:05
Aurore Bergé

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, sera en visite à La Réunion du 19 au 21 décembre 2025. Elle participera aux commémorations du 20 décembre dans l'île. Son programme détaillé n'a pas encore été dévoilé (Photo : rb/www.imazpress.com)

La ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, se rendra ensuite le lundi 22 décembre 2025 à Mayotte.

Le dernier déplacement de la ministre à La Réunion, date d'avril 2024. Elle était présente pour l’inauguration de la Maison des Femmes, de la Mère et de l’Enfant de l’ouest.

www.imazpress.com/[email protected]

Aurore Bergé, Politique

parce que vous Êtes gouvernés par Les Ratés En Mo
