Saint-Pierre : "six cordes au bout des doigts" la musique pour tous à l'école Raymond Mondon

Ce mardi 16 décembre 2025 la remise des guitares lance officiellement le dispositif "Six cordes au bout des doigts" pour la deuxième année consécutive à Saint-Pierre. Ce dispositif culturel mis en place en 2022, est coordonné et piloté par l'école de musique municipale, un programme socio-éducatif qui permet à des enfants éloignés du monde artistique, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Aujourd'hui, c'est à l'école Raymond Mondon, qu'une vingtaine d'écoliers reçoivent gratuitement leur guitare. Objectif : rendre la musique accessible à tous et partout. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dans la cour de l’école, les enfants chantent à gorges déployées, même ceux qui n’auront pas de guitare aujourd’hui, en trois semaines, ils ont tous appris une série de chansons réunionnaises, pour célébrer leurs camarades, futurs guitaristes.

L’ambiance bat son plein à quelques jours des vacances scolaires, les enseignants de musique jouent de la guitare pour accompagner les chanteurs. Dans quelques années, ce sont peut-être les écoliers de Grand-Bois qui se produiront à la guitare.

- 20 guitares offertes par la SHLMR -

Première étape dans leur cursus qui va durer trois années, la remise de leur guitare et de tout le matériel nécessaire pour apprendre à en jouer. Un instrument qu’ils découvrent, offert par un bailleur social, la SHLMR.

Les cours de musique, eux, sont financés par la ville de Saint-Pierre.

Luna est toute fière, du haut de ses 8 ans, elle se tient droite à côté de sa guitare flambant neuve, encore emballée. Un cadeau, arrivé un peu en avance aux pieds des flamboyants de cette petite école élémentaire de Grand-Bois.

"Je suis extrêmement fière, il n’y a pas beaucoup d’enfants qui peuvent faire de la guitare. Je vais en prendre très soin’" nous raconte Luna. Écoutez.

Un objet dont Luna jure qu’elle va prendre grand soin, le dispositif Six cordes au bout des doigts, ce n'est pas que des cours de musique, c'est aussi une ouverture sur le monde culturel, des visites de musées, et des sorties pédagogiques sont aussi au programme.

- Des parents fiers et émus-

Les parents de Luna sont venus partager ce moment avec leur fille. Sa maman, Audrey Lallemand, salue une initiative à renouveler dans les autres établissements scolaires de la ville : "tout ça, c’est grâce à l’équipe éducative aussi. C’est une belle chose pour les enfants et pour les parents qui n’ont pas les moyens de payer des cours de musique à l’année, il faudrait continuer à faire ça dans d’autres écoles."

La fille de Gaëlle Singueny a elle aussi reçu sa guitare aujourd’hui, la jeune maman vit un rêve, une opportunité qu’elle aurait aimé avoir dans son enfance elle aussi.

Elle y voit aussi l'occasion pour sa fille de vaincre sa timidité : " c’est une chance pour elle d’apprendre un instrument de musique. C’est une joie, un plaisir d’accompagner ma fille pendant trois années, et plus tard peut-être, si elle devient musicienne ou chanteuse. Ce n’est pas moi qui ai eu la guitare, mais je suis très émue." Écoutez.



Les services de l'éducation nationale ainsi que les professeurs de musique soulignent le fait que la pratique d'un instrument améliore la confiance en eux des enfants, un bien-être grâce à de nouvelles compétences qui impactent de façon positive les "performances" scolaires des écoliers.

La guitare est ici une chance pour les enfants en difficultés scolaires ou en souffrance à l'école : avec la musique ou la pratique d'une autre activité en dehors des murs de leur établissement, ils ont l'opportunité d'apprendre autrement, découvrir leur potentiel caché, et se rendre compte qu'au final, chaque enfant a un talent bien à lui.

ee/www.imazpress.com/[email protected]