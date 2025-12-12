Douanes : la Brigade de surveillance extérieure de Gillot en première ligne face à l’explosion des narcotrafics aériens

Les nouveaux locaux de la Brigade de surveillance extérieure (BSE) des douanes de Saint-Denis–Gillot ont été officiellement inaugurés ce vendredi 12 décembre 2025 par Gil Lorenzo, directeur général adjoint des douanes. Une inauguration qui intervient dans un contexte de forte hausse du trafic aérien - 228 kg de stupéfiants ont été déjà saisis en 2025 -, et de montée en puissance des missions de contrôle (Photos sly/www.imazpress.com)

Premier aéroport d’outre-mer en matière de trafic passager et de fret, Roland-Garros a accueilli 2 648 748 passagers en 2024, soit un quasi-doublement en l’espace de vingt ans. Le fret suit la même dynamique avec plus de 32 000 tonnes de marchandises traitées en 2024, en hausse de 16 % par rapport à 2023. Pour accompagner cette croissance, la nouvelle aérogare Ouest, dédiée aux arrivées, a été inaugurée en 2024, tandis que l’ancienne aérogare est désormais réservée aux départs.

Basée à Gillot, la Brigade de surveillance extérieure compte 36 agents. Elle dispose notamment de deux équipes cynophiles spécialisées dans la détection des stupéfiants, de l’argent liquide et du tabac. Les douaniers interviennent sept jours sur sept, de 5 heures à 23 heures, sur l’ensemble des vols arrivant et partant de l’aéroport.

Leur mission couvre l’ensemble des champs de la fraude : stupéfiants, tabac, argent liquide, contrefaçon, mais aussi contrôles liés aux normes sanitaires et phytosanitaires, dans un territoire particulièrement exposé aux risques d’introduction d’espèces ou de produits interdits.

- 228 kg de stupéfiants ont été saisis à La Réunion -

Au 30 novembre 2025, les résultats de la BSE illustrent l’ampleur croissante des trafics par voie aérienne. Quarante-huit mules ont été interceptées depuis le début de l’année, dont 35 mules de drogue et 13 mules d’argent, contre 22 sur l’ensemble de l’année 2024.

Au total, 228 kilos de stupéfiants ont été saisis sur les passages aériens : 183 kilos de résine de cannabis, 31 kilos de cocaïne, 6,5 kilos d’ecstasy et 8 kilos de cathinone. À ces chiffres s’ajoutent 498 000 euros d’argent liquide non déclaré interceptés, une tonne de tabac et près de 1 000 articles de contrefaçon, pour une valeur estimée à 97.000 euros.

- Oeuf de gallinacés et tabac à chicha -

Parmi les saisies marquantes de l’année, le 12 juillet 2025, le contrôle d’un passager a permis la découverte de 424 œufs de gallinacés dissimulés dans un bagage de soute. Les œufs, déclarés comme étant des œufs de poule et de pintade, ont été saisis en application de l’arrêté préfectoral interdisant l’introduction d’espèces extérieures de faune et de flore à La Réunion, afin de préserver le patrimoine naturel de l’île.

Le 2 avril 2025, un autre contrôle a conduit à la saisie de 30 kilos de tabac haché ainsi que de 70 cigarettes électroniques à usage unique dissimulés dans un bagage de soute.

En matière de stupéfiants, le 27 novembre dernier, sur un vol en provenance de Bangkok, un passager transportant 14,7 kilos de cannabis a été interpellé. Il sera jugé en comparution immédiate en janvier 2026.

Enfin, le 16 mai 2025, une affaire de blanchiment douanier a marqué les services. Une passagère a été contrôlée avec 22 425 euros en espèces, dissimulés en plusieurs liasses enroulées dans du cellophane autour de ses cuisses et de son dos. Elle a été condamnée à quatre ans de prison, auxquels se sont ajoutés six mois supplémentaires pour usurpation d’identité.

- Un scanner au Port contrôler les containers -

L’inauguration des nouveaux locaux de la BSE de Gillot s’inscrit ainsi dans une logique de renforcement des capacités opérationnelles, face à des flux de passagers et de marchandises toujours plus importants.

Pour les douanes, l’aéroport Roland-Garros demeure un point d’entrée majeur, à la fois économique et sensible, où la lutte contre les trafics constitue un enjeu central de sécurité et de protection du territoire. Très prochainement les contrôles vont s'intensifier au Port avec l'arrivée d'un scanner.

