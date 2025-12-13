L'Est toujours en vigilance jaune fortes pluies, le Sud en vigilance jaune vents forts

(Actualisé) Ce samedi 13 décembre 2025, la vigilance jaune fortes pluies et orages est maintenue dans l'est de l'île, au moins jusqu'à midi. "Dans la continuité de la nuit, le temps reste humide sur la partie Est de l'île et devrait le rester une bonne partie de la journée même si les cumuls de précipitation sont à la baisse", note Météo France. Le sud a par ailleurs été placé en vigilance jaune vents forts à 10h.

"L'alizé d'Est-Sud-Est devient plus véloce et prend ses quartiers pour les prochains jours. Il génère des rafales souvent comprises entre 70 et 80 km/h, sur les sommets, de Petite-Île à l’Étang-Salé en passant par Saint-Pierre, et de Saint-Rose à Saint-Denis", note Météo France.