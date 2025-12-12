Saint-Denis : "Fé Lèv Soley", le rendez-vous artistique, écologique et citoyen de Grèn Sémé

"Fé Lèv Soley", est un rendez-vous artistique, écologique et citoyen initié par le groupe Grèn Sémé et l’association Markotaz, organisé ce samedi 13 décembre 2025 devant le Téat Champ Fleuri. Le parvis deviendra, le temps d’une journée, un espace d’expérimentation pour rêver une Réunion plus solidaire et respectueuse de son environnement. Un événement organisé par les théâtres départementaux, avec le soutien du Département de La Réunion.

Avec pour ambition de relier l’expression artistique aux enjeux écologiques et citoyens, cette journée marquera l’aboutissement d’une résidence du groupe Grèn Sémé, conduite de septembre à décembre en lien avec les habitant-es de Salazie, Saint-André et Saint-Denis.

De 13h30 à 20h00, le déroulement de la journée proposera :

- un village des associations

- des ateliers de réparation : réparali et vélo-klinik

- un village vélo et une vélo-ékole

- une véloparade

- une projection, un ron kozé et la présentation d’un vélo solaire

- la restitution des ateliers de pratiques artistiques

- deux animations musicales proposées par Madiakanou

- un concert de Grèn Sémé

Afin de mettre en avant les enjeux que représente la promotion des transports non polluants, Grèn Sémé a invité sur Fé Lèv Soley, le collectif des Dionysiens à vélo et le CRUB qui organiseront une véloparade.

- Au programme de "Fé Lèv Soley" -

De 13h30 à 18h00 sur le parvis :

Réparali : un espace pour apprendre à réparer l’électroménager en compagnie de l’équipe Ekopratik.

Donc venez avec vos appareils défectueux.

Véloklinik : un espace pour apprendre à réparer son vélo (dans la limite des pièces détachées disponibles)

Vélo-ékole ; un espace dédié à l’apprentissage du vélo et de sa conduite en milieu urbain (du débutants au perfectionnement).

Village des associations avec les stands et activités proposés par : Mangue et Solidaire, Ekopeï, CCSTI sciences Réunion, Runway, Zéro Déchet la Réunion, SREPEN, SEOR, P’tit Colibri, le CRUB et Oté Bike

Présentation du vhélio (un vélo solaire aux vertus écologiques, assemblé localement et pouvant transporter 210 kg de charge utile)

De 14h00 à 16h00 dans la salle Karo Kann du théâtre :

Projection du film La nouvelle aventure mobile (durée 56 minutes). La projection sera suivie d’un ron kozé "Enjeux et perspectives des mobilités douces à la Réunion" - Réservation obligatoire par téléphone ou sur place

À partir de 15h30 sur le parvis :

Animation musicale proposée par Madiakanou

De 16h00 -18h00 : Véloparade

La Véloparade s’élancera à 16h00 du parvis de Champ Fleuri, pour une boucle encadrée et sans voiture, de 8 km à travers les quartiers de Saint-Jacques, Centre-ville, La Source et retour par le boulevard sud conformément à la déclaration en préfecture et mairie.

Le parcours durera environ 1h00 et sera encadré par une équipe en gilet réfléchissant. Le terrain est relativement plat pour permettre aux marmays de pédaler avec le cortège.

La Véloparade est un rassemblement de cyclistes et autres usagers de la route, adeptes des modes de déplacement doux, qui occupent temporairement l’espace routier habituellement emprunté par les voitures. Cet événement citoyen représente une opportunité de rappeler les multiples enjeux que représente la promotion des transports non polluants.

De 16h15 à 17h45 sur le parvis :

Restitution des ateliers de pratique artistiques

À partir de 18h00 sur le parvis :

Animation musicale proposée par Madiakanou

Concert de Grèn Sémé

