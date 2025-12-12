Illuminations de fin d'année : dans les communes de La Réunion, on recycle et on économise

De Saint-Denis à Saint-Louis en passant par Le Port, les communes de La Réunion s'illuminent depuis début décembre pour offrir aux habitants une parenthèse féerique. Mais derrière les guirlandes et les motifs scintillants, un même mot d'ordre : réduire la consommation énergétique et optimiser l'existant pour ne pas trop dépenser. (Photo sly/www.imazpress.com)

Recyclage, LED, stock réutilisé : partout dans l'île, les villes misent sur des décorations maîtrisées, tout en gardant l'esprit des fêtes. Comme l'année dernière, la sobriété est au rendez-vous.

Au Port, pas de surenchère : la commune s’appuie presque exclusivement sur les illuminations acquises en 2018 pour un montant de 200.000 euros. "On réutilise le matériel. On a acheté environ 1.000 motifs il y a six ans et depuis, on les répare systématiquement dès qu’ils sont un peu endommagés", explique Idriss Gravier, directeur des infrastructures.

- Une décoration recyclée, un investissement rentabilisé -

Grâce à un contrôle régulier de l'état du matériel, seulement 1.500 euros de dépenses de maintenance et dépannage sont nécessaires chaque année. En 2025, un budget de 30.000 euros a suffi pour l'installation et la désinstallation de toutes les décorations de la ville. Cette année, la commune a choisi la sobriété : "On a installé un peu moins de décoration que d’habitude, autour de 800 motifs", précise Idriss Gravier.

Pour ce faire, le Port a choisi des illuminations à LED. "Cette technologie affiche une consommation dérisoire. On dépense 2.000 euros d’électricité pour deux mois, soit 0,2 % de la consommation globale de la ville grâce aux horloges astronomiques".

Toujours dans le but de réduire sa consommation, la ville du Port poursuit parallèlement un vaste chantier de modernisation : "Depuis 2016, on économise environ 100.000 euros par an. L’année prochaine, on termine la modernisation de notre parc d’éclairage public à 100 % LED".

- 20 quartiers illuminés à Saint-Denis -

À Saint-Denis, Noël se vit aux quatre coins de la ville. "On a éclairé les 20 quartiers de la ville. C'est important que chacun sente l'ambiance de Noël près de chez lui, autour de la mairie annexe, de la place du quartier", affirme la maire Ericka Bareigts. Regardez.

La capitale propose cette année un parcours lumineux du coeur vert familial jusque dans les Hauts, en passant par le Barachois, où trône un paquet-cadeau monumental. Un peu plus loin, le bassin est également illuminé, et les grands arbres du front de mer se parent de couleurs.

Saint-Denis revendique, elle aussi, une gestion raisonnée : "On fait attention à la consommation électrique. Nous avons changé 5.000 lampadaires pour passer en LED. Et nous réutilisons nos décorations stockées, en réparant ou remplaçant une partie endommagée par le cyclone Garance".

Le travail de scénographie, confié à Tony Kari, mêle innovation et durabilité : "Depuis environ 6 ans, la mairie investit uniquement dans des décors en imprimante 3D, réalisés à partir de matériaux recyclés, notamment des bouteilles. On gagne environ 60 % de poids par rapport aux structures métalliques et ça permet de revaloriser des déchets". Écoutez.

Le gigantesque paquet-cadeau, pièce maîtresse du dispositif avec ses 12 tonnes de lestage, est un exemple de sobriété : "Pour 45 jours d’utilisation, il consomme l’équivalent d’un T3", assure Tony Kari. Tous les éclairages sont LED haute performance et calqués sur les systèmes d’abaissement nocturne de l’éclairage public.

Interrogé par Imaz Press, Saint-Paul n’a pas souhaité communiquer sur son budget, ni sur sa consommation énergétique liée aux illuminations de fin d'année. La commune assure pourtant dans un communiqué de presse que, "cette année encore, Saint-Paul se métamorphose en un véritable village enchanté" et que "la commune vibrera au rythme d'illuminations scintillantes".

- À Saint-Louis : "Illuminer une ville ce n'est pas un luxe, c'est un choix de société" -

Dans le sud, les illuminations sont pensées comme un investissement au long cours. "On a fait quelques acquisitions chaque année et on recycle nos décorations", explique la maire de Saint-Louis, Juliana M’Doihoma. Cette année, 40.000 euros ont été investis dans de nouvelles décorations, tandis que la moitié seulement des 12.000 euros prévus pour le village miniature a été dépensée grâce au stock existant.

Plusieurs sites brillent désormais : la mairie, l’église de La Rivière, l’entrée de ville, le village miniature et, cette année le quartier des Makes. Juliana M’Doihoma revendique un choix assumé. "Illuminer une ville comme Saint-Louis, ce n’est pas gaspiller. C’est investir dans le lien, dans la joie partagée. Ce n’est pas un luxe, c'est un choix de société. Ici, on refuse la grisaille. Ici, on choisit la lumière", a martelé la maire lors de l'inauguration des illuminations de la ville. Regardez.

Tous les soirs, deux fois par soir, un spectacle son et lumière est proposé à la mairie de Saint-Louis, accompagné d'un canon à neige. Coût global des décorations et illuminations dans le cadre des festivités du 2 au 22 décembre : 180.000 euros, soit moins qu’en 2024 quand la ville avait investi 200.000 euros.

Partout à La Réunion, la même équation se retrouve : proposer de la magie sans flambée économique ni énergétique.

