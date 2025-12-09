Parade, cadeaux, ateliers créatifs, marchés de Noël et concert : Saint-Denis lance ses festivités de fin d'année

La magie de Noël s’installe en ville de Saint-Denis. Pour accompagner la fin d’année, la ville présente un programme riche, en partenariat avec les acteurs économiques du centre-ville, du Barachois et du marché artisanal. L’objectif : dynamiser les quartiers et offrir aux Dionysien.ne.s un mois de décembre festif, solidaire et convivial. (Photo ville de Saint-Denis)

Tout au long du mois de décembre, ateliers créatifs, marchés artisanaux, parades de Noël, espaces dédiés aux enfants, animations musicales, soirées festives et temps de partage viendront égayer les rues de la capitale. Du centre-ville au Barachois, en passant par le Carré Cathédrale, les longères ou encore le marché artisanal, chaque coin de Saint-Denis proposera ses rendez-vous pour petits et grands.

Yassine Mangrolia, élu délégué à l'économie à la ville de Saint-Denis, détaille le programme des prochains jours. Écoutez.

En marge des festivités, notez que le marché de nuit annulé ce samedi 6 décembre, à cause des intempéries, est reporté à ce samedi 13 décembre 2025, dans les mêmes dispositions.

- Le programme -

Au centre-ville du 17 au 23 décembre 2025 :



•Ateliers créatifs, chalet de Noël avec photo du Père Noël• Parades• Fabrication de confiseries• Animations musicales• Jeu du "Juste Prix" : tentez de remporter deux vitrines remplies de cadeaux• Tombola : un voyage pour 4 personnes à Disneyland à gagner

Sur le Barachois du 12 au 23 décembre :

• Le Village de Noël, avec manèges du Père Noël au boulodrome

Au Carré Cathédrale :

• Samedi 13 décembre : illuminations de Noël avec sapin géant, animé par DJ Bernard Olivier

• Dimanche 14 décembre : marché de Noël de 10h00 à 18h00, avec plus de 100 exposants.

• Dimanche 21 décembre : une journée festive spécialement dédiée aux plus jeunes, avec animations et surprises.

Front de mer à VandB le 14 décembre de 12h à 23h - BBQ Party :

• Différents barbecues et gourmandises

• Spectacle de danse country

• Concerts maloyas

• Lorkés Bann Dalon

• DJ Dan Wayo

• Taureau mécanique

•Animation enfants

Nocturne le 19 décembre de 17h00 à 22h :



• Commerces ouverts jusqu’à 22h• À partir de 17h, sur la Place Paul Vergès : contes, parade, spectacles de feu, orchestre symphonique et chorale

Au Marché Artisanal :



•15 paniers garnis et un séjour détente d'une nuit à l'hôtel Dina Morgabine de Saint-Denis pour 2 personnes à gagner.

•Vendredi 19 décembre : Ouverture des commerces jusqu'à 20h, animations musicales et gâteau d’anniversaire pour fêter la première année du marché

• Samedi 20 décembre : Ouverture des commerces de 9h à 18h, ateliers création de boules de Noël et maquillage

• Lundi 22 et mardi 23 décembre : Ouverture des commerces de 9h à 18h, photos avec le Père Noël, distribution de barbe à papa, présence des mascottes Mickey et Minnie, atelier créatif (décoration de Noël) et animation musicale.

