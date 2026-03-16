Municipales : Nathalie Saint-Cricq qualifie Ciotti de "Benito", France Télé la suspend une semaine

L’éditorialiste Nathalie Saint-Cricq ne sera pas à l’antenne de France Télévisions pour le second tour des élections municipales, le groupe public l’ayant suspendue une semaine car elle a lâché à l’antenne "Benito" pour qualifier Eric Ciotti, dimanche sur franceinfo, a-t-on appris lundi de France Télé, confirmant une information du Parisien.

Selon une capture d’écran de la soirée électorale sur franceinfo postée sur X, on peut entendre une voix murmurer "alias Benito" (Mussolini, NDLR) quand la présentatrice annonce qu’Eric Ciotti, patron du parti UDR allié au Rassemblement national, va faire une déclaration en direct après l’annonce des résultats à Nice.

"Nous présentons nos excuses à @eciotti pour un propos inapproprié et déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions", a d’abord affirmé franceinfo sur son compte X peu après 23H00.

Lundi matin, la direction de l’information de France Télévisions a aussi pris la décision de suspendre la journaliste et éditorialiste politique de l’antenne pour une semaine, ce qui signifie qu’elle ne sera pas sur les plateaux dimanche pour le second tour, a indiqué à l’AFP une porte-parole du groupe public.

Dimanche soir, lors de son passage à l’antenne de franceinfo, Nathalie Saint-Cricq avait présenté ses "excuses à M. Ciotti", ancien président de LR.

"J’ai tenu tout à l’heure des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d’un manque de discernement", avait-elle affirmé.

Dans le duel fratricide entre anciens membres de LR à Nice, Eric Ciotti est en ballottage favorable avec 43% des voix, loin devant son ancien mentor, le maire sortant Christian Estrosi (Horizons), qui pointe à 30,92% des voix à l’issue d’une campagne âpre.

Malgré ses appels à un barrage face à l’extrême droite dans la cinquième ville de France, le maire sortant, en lice pour un quatrième mandat et réélu avec près de 60% des voix en 2020, ne devrait pas pouvoir compter sur un éventuel retrait de la gauche.

AFP