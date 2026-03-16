À retenir ce soir : mère tuée à coups de marteau, assaut terrestre au Liban, incendie au Port, Johanne Defay et éruption

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 16 mars 2026 : - Nice : une mère tuée à coups de marteau, son fils de 13 ans reconnaît l’agression, il est placé en détention provisoire - Israël annonce un assaut terrestre contre le Hezbollah au Liban - Le Port : incendie dans un entrepôt de réparation de bateau, l'entreprise s'organise pour reprendre ses activités - Surf : la Réunionnaise Johanne Defay, première à obtenir une "wildcard maternité" pour revenir sur le circuit pro - Éruption du piton de la Fournaise : alerte pollution au dioxyde de souffre (SO2) dans le secteur de Bourg Murat

Un adolescent de 13 ans a reconnu avoir tué sa mère à coups de marteau, à Nice, ce vendredi. La femme de 42 ans avait été retrouvée dans son appartement. Son fils avait d’abord nié les faits. Le mineur a été placé en détention provisoire.

Israël a annoncé lundi le lancement d'opérations terrestres contre le Hezbollah pro-iranien au Liban, pendant que son allié américain presse les grandes puissances de s'impliquer pour rouvrir le détroit d'Ormuz verrouillé par l'Iran.

Dans la soirée du vendredi 13 mars 2026, un incendie s’est déclaré dans un bâtiment situé au Port Ouest, au sein de l’ancien Magasin 90 du Grand Port Maritime de La Réunion. Les services de secours sont intervenus rapidement afin de maîtriser le sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. Les circonstances exactes de l’incendie et l’étendue précise des dommages matériels font actuellement l’objet d’analyses et d’expertises. Désormais, l'entreprise s'organise pour reprendre au plus vite ses opérations.

Médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, devenue maman un an plus tard, la surfeuse réunionnaise Johanne Defay a obtenu, ce lundi 16 mars 2026, la première "wildcard maternité" décernée par les organisateurs de la World Surf League. Cette invitation lui garantit une place au sein du Championship Tour (CT), le circuit professionnel de surf, en 2027.

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit en ce lundi 16 mars 2026. Dans la nuit de ce dimanche à lundi, la lave a fini par plonger dans l'océan vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau peut impacter la qualité de l’air, notamment par l'émission de dioxyde de soufre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules en suspension. Raison pour laquelle la préfecture alerte sur cette pollution dans le secteur de Bourg Murat.