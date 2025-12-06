Saint-Denis : marché de nuit annulé à cause de la pluie

La ville de Saint-Denis vous informe qu'en raison des conditions météorologique, le marché prévu dans les jardins de la liberté ce samedi 6 décembre à partir de 19h est annulé. Nous publions, ci-dessous, le post de la ville à ce sujet. (Photo d'llustration : ville de Saint-Denis)

En raison des intempéries et du maintien d’une vigilance jaune fortes pluies et orages sur l’ensemble de l’île jusqu’à au moins 19h, annoncée par Météo-France,la ville de Saint-Denis informe de l’annulation du marché de nuit prévu ce samedi 6 décembre 2025.

La Ville de Saint-Denis adresse un mot de soutien aux forain.e.s, dont l’engagement et le travail sont essentiels à la vie et à l’animation du territoire.