Saint-Paul : accident terminé, trois véhicules étaient impliqués dans un carambolage sur le viaduc du Bernica

  • Publié le 6 décembre 2025 à 16:55
  • Actualisé le 6 décembre 2025 à 19:18
(Actualisé) Pas de blessé à déplorer dans le carambolage qui a eu lieu sur la Route des Tamarins. La circulation est rétablie dans le secteur, il y a cependant des embouteillages de Savannah jusqu'au Cap-Sacré. Selon la direction générale des routes, trois véhicules étaient impliqués dans un carambolage sur la Route des Tamarins, dans le sens Saint-Denis vers Saint-Pierre. La circulation était uniquement possible sur la voie lente. Les voies de droite et de gauches étaient neutralisées, les véhicules accidentés s'y trouvaient. Un quatrième véhicule impliqué a quitté les lieux. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

arnaud
arnaud
1 jour

le sport national à la Réunion c'est coller à la voiture de devant...

ben
ben
1 jour

ca se colle au cul en envoyant des textos et en roulant à 130 du coup voila le resultat! on attend les sanctions exemplaires contre vitesse telephone ,alcool et distance comme pour le cannabis (qui est moins accidentogéne)tolérance zéro!!!!

Truc
Truc
1 jour

Véhicule a contresens

