Saint-Paul : accident terminé, trois véhicules étaient impliqués dans un carambolage sur le viaduc du Bernica

(Actualisé) Pas de blessé à déplorer dans le carambolage qui a eu lieu sur la Route des Tamarins. La circulation est rétablie dans le secteur, il y a cependant des embouteillages de Savannah jusqu'au Cap-Sacré. Selon la direction générale des routes, trois véhicules étaient impliqués dans un carambolage sur la Route des Tamarins, dans le sens Saint-Denis vers Saint-Pierre. La circulation était uniquement possible sur la voie lente. Les voies de droite et de gauches étaient neutralisées, les véhicules accidentés s'y trouvaient. Un quatrième véhicule impliqué a quitté les lieux. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)