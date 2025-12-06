Météo : la vigilance jaune fortes pluies et orages prolongée sur les zones Nord et Est jusqu'à 22h ce samedi soir

(Actualisé) Météo France prolonge la vigilance fortes pluies et orages jusqu'à 22h ce samedi soir. La journée a été humide à La Réunion. Dans son bulletin de 6h ce matin, Météo France plaçait La Réunion en vigilance fortes pluies et orages, dans un premier temps, jusqu'à 19h ce soir. (Photo : rb/imazpress.com)

Dans un communiqué Météo France indique avoir relevé au cours des 12 dernières heures 83 mm au Brulé, 67 mm à Saint François, 35 mm dans les hauts de Bras Panon et 55 mm sur les hauteurs de Sainte Rose.

Des averses localement fortes s'invitent en ce début de matinée sur la frange côtière entre Saint Paul et Sainte-Rose en passant par le Port et Saint-Denis.

Au sud du département, le ciel est plus clément, comme du côté de Saint Pierre ou de Petite île, mais cela ne va pas durer.

En effet, dans un environnement bien humide et instable, l'ensemble de l'île va se retrouver sous un ciel bien chargé au fil des heures.

Les averses vont se généraliser à la plupart des régions et des orages ne sont pas exclus comme sur les hauteurs du Nord-Est par exemple.