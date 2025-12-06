Saint-Denis : le festiv'art de l'utopie de retour pour une deuxième édition à La Montagne

Le festiv'art de l'utopie, un événement artistique pluridisciplinaire, se tiendra le 13 décembre 2025, de 10h à 22h, à La Montagne (Saint-Denis), sur le thème de l'utopie. Il est organisé par le café Domoun, une association œuvrant dans le domaine culturel et éco-citoyen. Elle s'appuie sur un collectif de bénévoles passionnés de culture, et engagés dans la transition écologique. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Artistes peintres, illustrateurs, auteurs, danseurs, graffeurs, poètes, harpistes, musiciens, éco-éclaireurs, performeurs... le monde de demain n'existe pas encore, il se crée au présent. Alors rêvons le, chantons le, dessinons le, écrivons le ! Place à la création du monde nouveau ! Cher public, nous comptons sur vous pour venir changer le monde avec nous, le temps d'une journée... Et qui sait, une étincelle pourrait faire basculer notre village dans l’ère du beau, du partage, du végétal, de la protection du vivant et de l'Art ?

Peinture, livre, écriture, graff, conférence, poésies, danses, concerts, performances se rejoignent pour réinventer avec nous les contours d'un idéal commun, le temps d'une journée.

- Au programme, à La Montagne 8ème - Saint Denis -

Uniquement au tiers-lieu, 10 chemin bailly à La Montagne

● Wendy THERMÈS - Vidéo & Installations Immersives - Dès 10h

● L1DI1 - Expo et atelier graffiti - 11h

● L'Effémur avec REPY, ZEMAR et JANE Lr & DJ Clodio -10h Graff en live - 18h Restitution

● Le photomaton insolite - de 10h à 17 h

● La Frip’Etik, la friperie solidaire du Café Domoun - de 10h à 17h

● Patricia Ricordel - Chanteuse, comédienne, autrice - 11h

● MARIE HAMON - Illustratrice autrice – Affiches et vêtements militants - Dès 10h

● L'utopie des enfants de La Montagne : Expo et interviews pour Overthemoon production - 10h

● Le Just'Accord pour se restaurer - 12h & 19h

Mais aussi une scène ouverte orchestrée par Luc Briand

● 11h45 et 15h - Mélusine et brocéliande - duo de harpes et flûte traversière

● 16h - Radio Brèdes - concert de rock

● 19h - Midlife Crisis - concert à partir de 19h

Et bien d’autres surprises jusqu’à 22h...

Uniquement au village de l’utopie – 12 chemin Bailly, La Montagne 8ème

● Aline ESCALON - Photographe et Artiste apnéiste - Expo et conf’ à 14h

● Thomas LEGROS - Illustrateur fantastique - Expo

● DANIELLE HOAREAU - Peinture - Expo

● KARINE MAUSSIERE - Arts visuels - Expo

● JULIEN GAILLOT ET CLAIRE MEZAILLES - Plasticiens - Expo et Atelier à 11h et 14h30

● MIGLINE PAROUMANOU - Céramiste - Expo

● JOHANA GREGOIRE - Designer - Expo

● NANCY SANGUIN - Peinture - Expo

● Elsa Moskato - Peinture - Expo

● KLER DARDEL - Aquarelliste - Expo

● La revue Kanyar - Vente

● Anne Laure Jamel - Atelier enfants (5 ans et plus)

● Joëlle ECORMIER - Autrice - Dédicace

● Allaguy Jean Laurent - Auteur - Dédicace

● Nicola Bertani - Auteur - Dédicace

Au village vous découvrirez aussi des performances avec :

- 10h - La compagnie amateur Chapé, avec Marion Brugial de Léchapé

- 10h10 - Le départ de la déambulation poétique avec Mapie

- 11h - Anélia Barde et sa performance “Sezi pistach”

- 15h - Les dounamÿte, un cocktail explosif de percussions

- 16h - Circlesong de Patricia Ricordel

- 17h - Juliette Tellier, danseuse solo, pour la clôture du festival au village.

Sur les trois sites de la montagne 8ème vous découvrirez :

- des déambulations poétiques avec Mapie. Le premier départ se fera à 10h avec la compagnie amateure Chapé, sur le terrain noir du 8ème. Il se poursuivra à 11h45 au tiers-lieu, avec les duos de danse...Et à la bibliothèque le départ sera à 14h. La clôture se fera à 17h au village de l’utopie.

- du chant collectif avec Particia Ricordel, à 11h à la bibliothèque, 14h au tiers-lieu et 16h au village de l’utopie.

- Une bibliographie sur l’utopie à la bibliothèque de La Montagne

- Un café de l’utopie à la boulangerie Casta

Inscrivez-vous aux ateliers.