Miss France : et si la prochaine reine de beauté s'appelait Priya Padavatan et venait de La Réunion

Même générique, le tableau régional, défilé en maillot de bain… La 96ème élection du concours Miss France revient ce samedi 6 décembre 2025 à Amiens. Elles sont 30 miss régionales au départ et, à la fin, une seule succédera à Angélique Angarni-Filopon. Et si la prochaine Miss France venait de La Réunion ? Priya Padavatan, notre Miss Réunion 2025 lui succèdera-t-elle ce soir ? Le concours est à suivre en à partir de minuit (heure Réunion) sur TF1 (Photo : sly/www.imazpress.com)

Priya Padavatan, 19 ans, a été élue Miss Réunion 2025 le samedi 23 août 2025 au théâtre de Champ Fleuri (Saint-Denis). Elle représente La Réunion au concours Miss France.

- Trente participantes pour une couronne -

Les trente participantes de cette 96ème élection sont âgées de 18 à 30 ans. Regardez.

Des candidates qui ont pu découvrir à quoi ressemble la couronne qui sera posée sur la tête de la gagnante. Baptisée "Couronne de France, célébrer l'espoir", cette création du joaillier Mauboussin est ornée de 394 pierres, améthystes, quartz roses et diamants, pour une pièce aux tons pastel. Regardez.

Mais grande nouveauté cette année : lors de la présélection, seules 12 candidates, et non plus 15, seront retenues pour prétendre au titre de Miss France.

Chacune des candidates est passée devant le jury, par ordre alphabétique de région, pour répondre à des questions de personnalité. Une fois les entretiens terminés, les jurés ont voté individuellement et à bulletin secret pour quatorze jeunes femmes : le Top 12 et deux noms supplémentaires, au cas où l’une des demi-finalistes serait contrainte d’abandonner la compétition.

La future gagnante sera désignée selon le même principe d’élection que les années précédentes. La reine du concours de beauté sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs. Les votes seront ouverts dès l’annonce du Top 12.

- Un jury enfin mixte pour Miss France -

Après deux jurys exclusivement féminins, celui de cette édition sera mixte. Présidé par l’actrice Michèle Bernier, le jury sera composé de six personnalités dont l’ex Miss France 2015 et marraine du concours 2026, Camille Cerf et la chanteuse lyrique mezzo-soprano, Axelle Saint-Cirel.

Elles seront accompagnées du journaliste et présentateur de "Bonjour ! La Matinale TF1", Bruce Toussaint, ainsi que Philippe Caverivière, auteur et humoriste. Le comédien et humoriste Tom Villa ainsi que Sally, influenceuse et réalisatrice seront également de la partie.

Le concours est à suivre en direct ce samedi 6 décembre à partir de minuit (heure Réunion) sur TF1.

- La future Miss France 2026 sera épaulée par une ancienne élue -

Après le harcèlement subi par Miss France 2025, la société qui organise le concours de beauté a mis en place un système de "marrainage" pour aider la prochaine élue, qui sera sacrée ce samedi 6 décembre. Miss France 2026 sera ainsi accompagnée par Camille Cerf, Miss France 2015, qui la soutiendra face "aux tempêtes médiatiques, positives ou négatives" à venir.

Peu après son sacre, Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, 35 ans, la plus âgée de l’histoire du concours, avait fait part d’une vague de haine subie sur les réseaux sociaux, en raison de son origine et son âge, au point d’avoir pensé à renoncer à son titre.

L’institution Miss France avait signalé à la justice "ces commentaires injurieux", qui "n’ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société".

"Personne ne peut imaginer la violence que c’est de devenir Miss France. Elles disent toutes que c’est un saut dans le vide, un tourbillon absolument incroyable", a déclaré Frédéric Gilbert, président de la société Miss France, lors de la présentation de la cérémonie.

