Inforoute : un bus à l'arrêt sur la bretelle de sortie au niveau du CHOR en direction de Saint-Denis

Dans le secteur de Saint-Paul, un bus est arrêté au niveau du CHOR, Centre hospitalier Ouest Réunion, en direction de Saint-Denis. Le bus se trouve sur la bretelle de sortie, au niveau de l'échangeur de Cambaie à Saint-Paul. Une équipe de la direction des routes est sur place. Le trafic est ralenti entre le verger et Duparc à Sainte-Marie. La Réunion est en vigilance forte pluie, sur les routes, les chaussées sont détrempées à plusieurs endroits de l'est jusqu'à Saint-Leu. Les automobilistes sont donc appelés à la plus grande prudence. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)