Saint-Leu et Saint-Pierre : une femme condamnée pour des vols en série dans des pharmacies

Les gendarmes de la communauté de brigades de Saint-Leu ont mis fin à une série de vols visant des pharmacies dans le sud et l’ouest de l’île. Les faits se sont déroulés entre septembre et novembre 2025, dans plusieurs établissements situés à Saint-Leu et à Saint-Pierre. (Photo rb/www.imazpress.com)

Identifiée par les enquêteurs, la mise en cause faisait l’objet d’un mandat de recherches et était inscrite au fichier des personnes recherchées. Elle a finalement été interpellée le 10 décembre 2025, avant d’être placée en garde à vue.

Présentée dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la prévenue a été condamnée à 6 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de 2 ans. La juridiction a également prononcé plusieurs obligations, notamment des soins, une activité professionnelle ainsi que l’indemnisation des victimes.

Dans une publication sur sa page Facebook, la gendarmerie de La Réunion rappelle rester pleinement mobilisée dans la lutte contre les atteintes aux biens et les comportements délictueux liés à la toxicomanie, et appelle à la vigilance des professionnels concernés.

vg / www.imazpress.com / [email protected]