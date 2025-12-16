Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : le PLR apporte son soutien à Frédéric Maillot

La dynamique de rassemblement autour de la candidature de Frédéric Maillot aux élections municipales de 2026 à Sainte-Suzanne continue de s’affirmer. Après le PCR, le Parti pour la Libération Réunionnaise (PLR) a officiellement annoncé son soutien au député, ce mardi 16 décembre 2025, appelant à une union des forces progressistes dans la commune. (Photo sly/www.imazpress.com)

Dans une tribune libre, le PLR indique vouloir "faire vivre une dynamique d’union des forces progressistes", fidèle à sa stratégie de rassemblement au service du développement de La Réunion. Le parti se félicite notamment de la position déjà prise par la section de Sainte-Suzanne du Parti communiste réunionnais (PCR), qui a validé à l’unanimité le soutien à Frédéric Maillot, et s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Quelques jours plus tôt, le maire sortant de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel, avait en effet annoncé qu’il ne serait pas candidat à sa succession et qu’il soutiendrait la candidature de Frédéric Maillot. Un choix présenté comme une « transmission politique » après plus de quarante ans d’engagement municipal, visant à garantir la continuité des politiques publiques et à rassembler largement les forces de gauche et de progrès.

Le PCR met en avant, dans son soutien, la nécessité de poursuivre des projets structurants pour la commune, notamment en matière de mobilité, de désenclavement, de justice sociale, d’équipements éco-culturels et d’accès à l’emploi. Le PLR partage cette analyse et appelle Frédéric Maillot à porter cette dynamique d’union "dans l’intérêt de la population de Sainte-Suzanne et de La Réunion".

vg / www.imazpress.com


