À l'approche des fêtes de fin d'année, le planning familial compte sur la générosité des Réunionnais

À La Réunion, plus de 3500 personnes sont accompagnées et soutenues par le planning familial local. Dans un communiqué, l'association dénonce un désengagement de l'Etat et des collectivités territoriales. Des choix politiques qui se traduisent par des baisses budgétaires selon l'association : "réduire les financements du Planning familial, c’est fragiliser un pilier de la santé publique préventive." Ce mardi 16 décembre 2025, le planning familial 974 lance aussi, un appel aux dons. Nous publions, ci-dessous, leur communiqué. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Le Planning Familial vit une situation financière inédite et lance un appel aux dons. Nous ne sommes pas un service public mais une association d’intérêt général.

Le Planning dépend des subventions de l’Etat, des collectivités et de vos dons.

Si nous vous demandons de l’aide aujourd’hui, c’est que l’Etat et les collectivités territoriales se désengagent

financièrement progressivement.

Nous observons des baisses et des coupes budgétaires partout sur le territoire. Cela nous inquiète pour l’avenir du Planning mais aussi pour l’avenir des libertés des personnes, de leur accès à une information sûre, aux soins et à leurs droits sur l’avortement et la contraception.

- Fermer les portes du planning familial, c'est mettre des vies en danger -

Il ne s’agit pas seulement de budgets. Il s’agit de vies. Derrière chaque subvention supprimée, il y a une

personne isolée, une personne victime de violences, un·e jeune en quête de réponses.

-Couper des financements : un choix politique -

Les baisses budgétaires ne sont pas des nécessités économiques mais des choix politiques qui s’inscrivent dans une remise en cause globale de l’accès aux soins et de l’exercice des libertés, notamment, des femmes des personnes LGBTQIA+, des personnes précaires, en situation de handicap, éloigné·es du droit.

- Un pillier de la santé préventive menacé -

Réduire les financements du Planning familial, c’est fragiliser un pilier de la santé publique préventive.

Chaque euro investi en prévention permet d’économiser plusieurs fois ce montant en soins. C’est une politique à courte vue, profondément incohérente, qui choisit de réparer dans l’urgence plutôt que de prévenir.

- Quelques chiffres -

3558 personnes concernées par nos actions en 2024*

200 séances d’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) pour apprendre le consentement, lutter contre les discriminations et le harcèlement et promouvoir l’égalité.

*Entretiens individuels, TROD, personnes formées par l'Organisme de Formation, bénéficiaires des animation EVARS, personnes qui ont appelé le Numéro Vert National Anonyme et Gratuit.

Au National, 35 611 personnes ont échangé avec nos écoutant·e·s en 2024

Le Planning familial c’est aussi un numéro vert et un tchat gratuits et anonymes : 0800 08 11 11