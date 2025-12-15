Municipales : Maurice Gironcel apporte son soutien à la candidature de Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne

Maurice Gironcel, maire actuel de la ville de Sainte-Suzanne, annoncera ce lundi soir 15 décembre 2025, son soutien à la candidature du député Frédéric Maillot, pour les municipales de 2026. Maurice Gironcel - membre actif de la plateforme réunionnaise -, a déjà rendu public le 2 décembre, sa décision de ne pas être candidat à sa propre succession. Il est sous le coup d'une condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée par la Cour d'appel de Paris, dans un dossier présumé, de marchés publics truqués (Photo : sly/www.imazpress.com)

Maurice Gironcel a fait appel de l'exécution provisoire de son inéligibilité. Il reste donc toujours pour le moment, président de la Cinor et maire de Sainte-Suzanne.

Imaz Press avait annoncé le 2 décembre 2025, que Frédéric Maillot devrait être candidat à Sainte-Suzanne. Pour le moment, Nadia Ramassamy, Eddie Adekalom, Eddy Balbine, Alexandre Laï-Kane-Cheong et Johann Idame, sont candidats aux élections municipales.

Maurice Gironcel a annoncé son choix de ne pas solliciter un nouveau mandat en 2026, "alors même qu'il en avait la possibilité et le soutien populaire", estime-t-il. Il a pris la décision de ne pas être candidat et d'ouvrir une "transition politique", a-t-il déclaré début décembre.



"Ce choix n'est ni un retrait, ni une contrainte : c'est une décision volontaire, prise pour ouvrir la voie à une nouvelle génération de militantes et militants et garantir la continuité des idées et du projet communiste porte depuis Lucet Langenier en 1980", indiquait l'édile.



Il appelle à l'union de la gauche.

- Maurice Gironcel reste en poste à la Cinor et à la mairie de Sainte-Suzanne -

L'annonce du soutien à Frédéric Maillot, intervient alors que Maurice Gironcel a été condamné en première instance à cinq ans de prison, dont trois ans avec sursis, à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et à 60.000 euros d'amende, dans l’affaire du Sidélec.

Il a été reconnu coupable de faits présumés de favoritisme, participation à une entente et corruption passive.

Le maire de Sainte-Suzanne a fait appel de l'exécution provisoire devant la juridiction administrative qui va rendre sa décision dans quelques jours.

Maurice Gironcel entend donc rester en poste et a contesté la légalité de l’arrêté préfectoral le déclarant "démissionnaire d’office", estimant qu’il s’agit d’une décision injuste, et a sollicité l’urgence.

Son recours vise à obtenir la suspension de l’exécution de la mesure, le temps qu’un jugement au fond soit rendu. En cas de rejet, il prévoit déjà de saisir le Conseil d’État.

