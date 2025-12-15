Saint-Denis : 15 familles dionysiennes accèdent à la propriété de logements très sociaux

Ce lundi 15 décembre 2025, 15 familles dionysiennes deviennent propriétaires de logements très sociaux (LTS). Ils ont signé leurs actes de vente, après avoir occupé durant de nombreuses années des logements du parc social au titre de locataire (Photos : sly/www.imazpress.com)

Occupants de longue date du parc très social communal, ces familles dionysiennes franchissent une étape importante de leur parcours résidentiel en accédant à la propriété de leur logement, à des conditions adaptées à leur situation.

Ce dispositif permet l’achat à prix coûtant, avec le soutien de la ville, de la Cinor et de la Caf, pour faciliter l’accès à la propriété sans apport important.

Mis en oeuvre en 2021, il vient ainsi accompagner les ménages dans leur accès à la propriété, dans un cadre sécurisé.

www.imazpress.com/[email protected]





