Région Réunion : 10 millions d'euros pour la réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable de Bellepierre

Parmi la quarantaine de dossiers votés en commission permanente ce vendredi 12 décembre 2025 : une enveloppe de 10 millions d'euros, du fond FEDER, pour la réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable de Bellepierre à Saint-Denis afin de moderniser la production et la distribution d'eau potable pour plus de 80 000 habitants. La Région a aussi validé une aide de 273.000 euros pour soutenir le développement des exportations de fruits en finançant partiellement l’affrètement d’un cargo de 100 tonnes à la demande de l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes (ARIFEL) (Photo : rb/imazpress.com)

La commission permanente a validé la demande de mise en place d’une autorisation de programme de 40 000 000 euros afin de concevoir le programme 2025-2035 de travaux de renforcement de chaussées et d’aménagements ponctuels sur les routes nationales.

La commission permanente a également voté la mise en place d'une autorisation de programme de 20 000 000 euros nécessaire pour couvrir les travaux liés à l'exploitation des routes nationales et de ses dépendances pour l'année 2026 et d’une autorisation de programme complémentaire au budget exploitation 2025 de 1 500 000 euros pour la sécurisation des falaises de Boucan et du Cap Lahoussaye.

La commission permanente a validé la demande de mise en place d’une autorisation de programme 8 500 000 euros afin de programmer et réaliser des travaux de réfection de la couche de roulement, de reprise de l’étanchéité et de réfection des joints de chaussée sur les ouvrages d’art du réseau routier national.

La commission permanente a approuvé un nouveau cadre d’intervention à destination des acteurs culturels, intitulé "Programme expérimental d’innovation culturelle", ainsi que l’engagement de 150.000 euros correspondant à sa mise en œuvre.

Cette aide va prendre la forme d’une subvention en faveur des dépenses nécessaires pour expérimenter et mettre en œuvre des projets d’innovation culturelle.

Elle s’adresse aux structures du secteur culturel inscrites aux registres légaux de La Réunion, constituées juridiquement en personne morale de droit privé ou en gestion publique autonome.

Les projets accompagnés devront répondre à au moins un des trois objets suivants :

Projets qui organisent la coopération et la solidarité entre acteurs professionnels de la culture en travaillant les complémentarités, les collaborations et les projets de mutualisation (outils de travail, espaces de travail, moyens humains et financiers), dont l’exploration de nouveaux modèles économiques.

Projets qui amorcent et/ou développent les relations inter-filières et les réseaux, au travers d’actions permettant de mieux se connaître et d’impulser des projets communs répondant aux enjeux de transformations numériques, écologiques ou sociétales.

Projets qui développent des échanges de savoir-faire professionnels, les partages et transferts de

compétences, au travers de programmes tels que les mentorats, compagnonnages, immersions...

FONDS CULTUREL RÉGIONAL

La commission permanente a répondu favorablement à plusieurs demandes de subventions :

Musique - Aide à la réalisation d’EP

Gadiembé - 2 000 €

Lamayaz - 1 200 €

Madia Maloya - 2 000 €

Maneyvi - 2 000 €

Nel Events - 2 000 €

SHMevents - 1 200 €

Starflex - 1 000 €

Vox-DCM - 1 200 €

Yssamondiya - 1 500 €

Musique - Aide à la réalisation d’album

Artcorps 3 500 €

Créolie - 3 500 €

Deliwe Corp : Savage Mirror - 1 500 €

Deliwe Corp : Syl Martin - 1 500 €

Etincelle Musikale - 3 500 €

Festival Austral - 4 000 €

Kestata Corp - 1 500 €

Kmusik - 4 000 €

Le Prisme : Ma Fanny - 4 000 €

Le Prisme : Kaldeira - 2 000 €

Le Prisme : Salangane - 3 000 €

Lomor - 1 000 €

Maronr Prod - 4 000 €

Mélanz Gayar - 4 000 €

Modul - 3 000 €

Music Indep - 4 000 €

Musicophilia - 4 000 €

Racine Moulin - 4 000 €

Sapeli Music - 4 000 €

Musique - Aide à l’équipement

C.A.S.E du Bois de Nèfles - 5 000 €

Christian Baptisto - 1 400 €

Djioko Black Arts - 3 000 €

Fatak - 4 400 €

Kaboum Music - 1 500 €

Kap Gayar - 1 400 €

Las Estrellas - 6 000 €

LPDF Corp - 1 500 €

Markotaz - 5 500 €

My Crew - 1 700 €

Prix du 20 Désamb'Réunion - 6000 €

Rayons d’Soleil - 1 500 €

Sapeli Music - 3 000 €

Shruti Music - 4 000 €

Tine Poppy - 3 000 €

Wolff Music Records - 1 000 €

Ziskakan - 2 000 €

Zoizo Métiss - 4 000 €

A La Pointe - 3 500 €

Allstand - 2 500 €

Anaka - 4 000 €

Artcorps - 2 400 €

Arts et Vivre - 4 000 €

Kan B’Art - 4 000 €

L'Art Montraz - 4 000 €

La cour des Frères - 3 600 €

Lamayaz - 1 200 €

Le Choeur des Granmounes - 4 000 €

Lomor - 2 000 €

• Luna Rose - 4 000 €

• Markotaz - 4 000 €

• Moon Arty - 3 000 €

• Racine Moulin - 4 000 €

• Racine Moulin - 4 000 €

• Sangeetham - 4 000 €

• Starflex - 1 500 €

• Tienbo Flanbo - 1 400 €

• Tikaré - 3 900 €

• Vox - 4 000 €

Musique - Aide à la réalisation de clips

• Artcorps - 2 000 €

• Artiste de ma Vie - 2 000 €

• Babadim - 1 500 €

• Cadence Créole - 2 500 €

• Deux Mains et un Piano - 2 000 €

• Kan B’Art - 2 000 €

• KMusik - 2 300 €

• Le Prisme - 1 000 €

• Les Chokas - 3 000 €

• Luna Rose - 3 000 €

• Maneyvi - 2 000 €

• Margot Run - 3 000 €

• Nel Events - 3 000 €

• Red Island-Coconoize - 2 000 €

• Red Island-Daveed’s - 2 000 €

• Tine Poppy - 3 000 €

• Vivre en Musik - 3 000 €

• Vox-DCM - 1 200 €

• Wolff Music Records - 2 000 €

Enseignement artistique - Aide au programme d'actions

• association Centre Artistique Créart’s Compagnie - 3 000 €

• association Réunionnaise des Arts du Cirque (ARAC) - 8 000 €

Enseignement artistique - Aide à l’équipement

• association École de Cirque Peï - 8 850 €

Aide à la transmission et à la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel

association KAIASSE - 12 000 €

association Komkilé – 2 500 €

association Les Chokas - 6 000 €

Patrimoine culturel - Aide à l’acquisition de matériel

association KAIASSE - 3 000 €

Audiovisuel - Aide à l’équipement des associations

association La Lanterne Magique : 4 149 € pour l'acquisition de matériels audiovisuels

CENTRE HOSPITALIER OUEST RÉUNION

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté une subvention de 10 000 000 euros au CHOR pour financer le projet "CHOR2 – Construction d’un bâtiment ambulatoire".



Le projet vise à renforcer l’offre de soins de proximité dans l’Ouest de La Réunion, en développant l’hôpital de jour, la chimiothérapie et la dialyse. Il améliore le parcours patient en regroupant les soins techniques et les consultations dans un bâtiment moderne, durable et bioclimatique, renforçant ainsi le réseau hospitalier régional.

SOUTIEN AUX ACTEURS DE L'AIDE ALIMENTAIRE

La commission permanente a voté l’attribution de subventions à huit associations habilitées par la

DEETS et intervenant dans le champ de l’aide alimentaire :

ASETIS - 5 000 €

Association Solidarité Bois De Nèfles - 3 550 € 0 €

Centre D’insertion Sportive Et Culturelle Du Bernica- 5 000 € 0 €

Redonnons un Sourire - 5 000 € 0 €

• association Entraide aux Chômeurs Précaires - 5 000 €

• COASM - Épicerie Ti Bazar - 5 000 €

• Meilleurs Ensemble - 5 000 € 5 000 €

• Unir Océan Indien - 5 000 €

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Pour un montant total de 616 763 euros, la commission permanente a répondu favorablement aux

demandes de subvention d’équipement 2025 en faveur des instituts de formations sanitaires et

sociales agréés par la Région Réunion :

145 673,51 € pour l’ASFA

92 635,86 € pour le site Nord du CHUR

27 427,52 € pour le site Sud du CHUR

129 148,91 € pour l’EMAP

221 878,00 € pour l’ARFIS-OI (2023-2025)

ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION

L'appellation "Ateliers et Chantiers d'Insertion" (ACI) a été créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. Ce dispositif est conventionné par l’État (représenté par la DEETS) et porté par un organisme de droit privé à but non lucratif (association ou Entreprise d'Insertion en statut associatif) ou de droit public (un CCAS, un CIAS, une commune ou un établissement de coopération intercommunale...).

Ces ACI permettent la remobilisation vers l'emploi, l’acquisition des savoirs-faire et savoirs-être, en vue de développer leur employabilité, à travers une formation – pré-qualifiante voire qualifiante – et un encadrement technique dans des

situations de travail concrètes ainsi qu’un accompagnement socio-professionnel.

C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à deux

associations :

Les Jardins de Fond Imar - 30 000 € pour son ACI "ENS Tour des Roches"

Lantant Kazkabar - 30 000 € pour son ACI "Projet pilote d’agroforesterie pastorale, pédagogique et

patrimoniale"



FRANCE TRAVAIL

La commission permanente a validé la convention de partenariat entre la Région Réunion et France Travail au titre du Pacte Régionale d’Investissement dans les Compétences (PRIC) visant le financement d’un Équivalent Temps Plein (ETP), assurant la fonction de Coordinateur PRIC, pour un montant de 64 863 € au titre de l’année 2025.

ÉGALITÉ DES CHANCES

La commission permanente a voté une subvention de 50 000 euros à l’Association Réunionnaise pour l’Aide Juridique aux Familles et aux Victimes (ARAJUFA – France Victimes Réunion). Cette aide vise à soutenir le fonctionnement de son lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement destiné aux personnes vulnérables, en particulier aux femmes victimes de violences.

HÉBERGEMENT DES LYCÉEN ORIGINAIRES DES CIRQUES

La commission permanente s’est vue présenter le bilan du dispositif "aide régionale à l’hébergement des lycéens originaires des cirques (Cilaos, Salazie et Mafate) dans les internats des établissements publics secondaires de l’île", au titre de l’année scolaire 2024/2025. Elle a également

validé une enveloppe d’un montant de 340 000 € pour la poursuite de ce dispositif au titre l’année scolaire 2025/2026.

KAP RÉUSSITE

La commission permanente a validé le projet expérimental "Kap Réussite" de soutien scolaire- mentorat des lycéens par les étudiants pour l’année scolaire 2025-2026, ainsi que la convention de partenariat Région/Rectorat/DAAF/Université/CAF relatif à ce projet.

Compte tenu du nombre très important d’abandons scolaires sans aucune qualification (plus de 3 100 mineurs par an), de la réforme du lycée professionnel et de l’une de ses priorités relatives à la prévention contre le décrochage scolaire et du programme de mandature pour lutter contre ce

fléau et améliorer l’employabilité et l’intégration des jeunes en emplois, la Région accompagne les études et les actions partenariales qui ont pour vocation d’approfondir les connaissances actualisées du sujet, de valoriser les bonnes pratiques et de renforcer les actions innovantes qui visent à diversifier et sécuriser les parcours de nos jeunes.

Pour faire face à cette situation, la collectivité en partenariat avec l’Université de La Réunion et le Rectorat, proposera un projet expérimental de soutien scolaire, en réponse aux difficultés énoncées précédemment. Il mettra en relation des groupes restreints de lycéens (1 étudiant pour 8 lycéens). avec des étudiants universitaires formés et encadrés par les équipes éducatives au sein du lycée. Ce projet représente une enveloppe globale de 139 272 euros.

ORIENTATION

La commission permanente a approuvé le plan d'actions, destiné à répondre aux missions de la

Région confiées par la loi pour la Liberté de Choisir son Avenir Professionnel (LCAP) en matière

d'orientation, durant l'année scolaire 2025-2026. Une enveloppe globale de 226 380 € a été votée

pour la mise en œuvre de ces actions.

PROJETS PÉDAGOGIQUES DES LYCÉES

Au titre de l’appel à projets pédagogiques permanent qui vise à renforcer les compétences, le

travail de groupe, la préparation aux examens, la réussite scolaire, l’épanouissement et l’implication

des lycéens en vue d’une insertion sociale et professionnelle durable, la commission permanente a

voté l’attribution de quatre subventions :

2 550 € au lycée Paul Vergès pour le projet "Valorisation de la filière santé/social : Fresque et forum"

4 000 € au lycée Nelson Mandela pour le projet "Forum des métiers et de l'orientation"

2 100 € au lycée Christian Antou pour le projet "Fête de la Gastronomie Péï"

3 670 € au lycée Christian Antou pour le projet "Troisième édition du concours Battle Gestronomie Péï"

TRAVAUX DANS LES LYCÉES

La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme de 1 710 000 euros pour l’engagement des travaux de maintenance et de réparations sur les gymnases du

secteur sud-ouest.

La commission permanente a également approuvé l’affectation de plusieurs autorisations de

programme :

250 000 € pour la réhabilitation de la cafétéria au lycée Évariste de Parny de Saint-Paul.

600 000 € pour la réalisation des travaux de GER et rénovation du Lycée Bois Joly Potier du Tampon

MUSÉES RÉGIONAUX

La commission permanente a approuvé l’affectation d’une autorisation de programme de 1 350 000 euros pour l’engagement des travaux de gros entretiens et réparations sur les structures muséales de la Région.

La commission permanente a également voté une autorisation de programme de 500 000 euros pour l’engagement du programme de maintenance 2025 déléguée par subvention à la SPL Réunion des Musées Régionaux, pour l’entretien des quatres musées régionaux.

INSTITUTS NATIONAUX POLYTECHNIQUES

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention du lycée Lislet Geoffroy en faveur de la Prépa INP au titre de l’année 2025-2026 pour un montant global de subvention de 29 367 euros.

ÉCOLE DE GESTION ET DE COMMERCE

La commission permanente a validé la mise en oeuvre du dispositif actualisé d’aide aux familles en faveur des étudiants de l’École de Gestion et de Commerce de La Réunion pour l’année universitaire 2025-2026 ainsi que la sollicitation du FSE+. Le budget global s’élève à 550 000 euros pour l’année universitaire 2025-2026.

JEUX VIDÉO

La commission permanente a validé les demandes de subvention examinées en Commission des

Jeux Vidéo de La Réunion (CJV) du 17 octobre 2025 pour un montant total de 191 000 euros alloué

à la mise en oeuvre de cinq projets de jeux vidéo en faveur de sociétés de production et de

concepteurs, ventilé de la manière suivante :

un montant de 16 000 € réparti entre 2 projets de conception

un montant de 25 000 € dédié à 1 projet de prototypage

un montant de 150 000 € relatif à 2 projets de production

SPORT

La commission permanente a voté une subvention de 10 000 euros à la Ligue Régionale de Golf de La Réunion, pour l’organisation à La Réunion du 1er "Trophée des Nation Dames de l’océan Indien".

Cette manifestation se tiendra dans notre île pour la 1ère fois, et aura lieu au Golf de Bassin Bleu à Villèle - Saint Gilles les Hauts.

Ce tournoi accueille à la fois des pratiquantes locales et les meilleurs joueuses de golf de la zone d’Afrique australe et de l’océan Indien, soit 21 femmes en provenance

de Madagascar, Maurice, Afrique du Sud, Tanzanie et Kénya et 6 joueuses réunionnaises, pour un

tournoi de golf ainsi qu’une découverte de notre île à travers un programme de visites touristiques.

COOPÉRATION RÉGIONALE

La commission permanente a validé la prise en charge des dépenses liées à l’accueil d’une

délégation d’Afrique du Sud conduite par la Vice-ministre des Sports, des Arts et de la Culture,

invitée dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 20 décembre 2025. Le

montant des dépenses s’élève à 15 000 euros.

POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

DISPOSITIF KAP TPE

Le dispositif d’aide régionale "KAP TPE" a pour objectif de soutenir le développement et la structuration des TPE, d’améliorer leur compétitivité et de soutenir l’emploi.

Il accompagne les entreprises de 10 salariés ou moins, dans les secteurs de l’artisanat, la restauration et le commerce de détail et soutien les projets d’investissements supérieurs ou égal à 5 000 euros et inférieurs à 20000 euros avec un taux de subvention de 50 %, majoré à 60 % pour les projets situés dans la micro région Est afin de soutenir le rééquilibrage territorial.

C’est dans ce cadre que la commission permanente a voté l’attribution de subventions à 22 entreprises et pour un montant total de 153 475 euros. Avec ce lot 6, le dispositif lancé le 17 mars

2025 a permis le soutien de 102 TPE a hauteur de 718 653,51 € (moyenne de 7 045,62 € /

entreprise) pour 178 emplois salaries existants et 94 emplois nouveaux envisages (hors emplois des

dirigeants).

EXPORT DE FRUITS ET LÉGUMES

La commission permanente a répondu favorablement à demande de subvention de l’Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes (ARIFEL). Cette aide vise à soutenir le développement des exportations de fruits en finançant partiellement l’affrètement d’un cargo de 100 tonnes, pour un coût estimatif de 547 811 €. Le soutien de La Région Réunion a été acté, à hauteur de 50 % de cette dépense, soit un montant de 273 905 euros.

TOURISME

La commission permanente a voté une subvention de 100 000 euros à Vanilla Island Organisation (VIO / Îles Vanille) pour la création d’un nouveau site internet avec chat-bot intégré et dans

l’objectif d’augmenter de 10 % les combinés inter-îles pour La Réunion.

ÉCOCONSTRUCTION SOLIDAIRE

La commission permanente a voté une subvention de 40 000 euros à l’association ECHOBAT pour sa dernière année de phase d’amorçage d’un réseau économique de l’écoconstruction solidaire à La Réunion, dont la mise en œuvre repose sur quatre points :

le développement économique par le biais de la structuration et l’animation des groupes professionnels et le soutien aux projets d’innovation des adhérents,

l’emploi par la conduite d’actions d’information et de sensibilisation auprès des acteurs sociaux de l’emploi et de l’insertion professionnelle sur les métiers du BTP à destination des personnes éloignées de l’emploi, la formation professionnelle des adhérents et de leurs salariés afin d’accompagner le développement de la

filière de l’écoconstruction localement, le soutien au territoire en lien avec les politiques publiques de transition écologique, d’inclusion et développement économique local

ZONE D’ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRE

Afin de donner une nouvelle impulsion à la ZAA P. Lagourgue, située sur la commune de Sainte-

Marie, la Région Réunion a lancé en août 2023 un appel à manifestation d'intérêt (AMI) en vue de l'implantation d'activités économiques dans la zone.

La commission permanente a validé le projet de protocole d’accord à conclure avec chaque candidat retenu à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt lancé en août 2023 en vue de la conclusion de baux à construction d’une durée de trente ans dans cette ZAA.

Pour rappel, les candidatures suivantes ont été validées :

Groupe INCANA

Les restaurants Au Bureau / Volfoni

SEMIR

Les Licornes Enchantées

Colipays

Groupe ISAUTIER

Lagon Bleu de Bourbon

SOUTIEN AUX OUTILS AGRO-INDUSTRIELS

Au titre du programme FEADER, la commission permanente a voté une subvention à l’entreprise Salédos pour son programme d'investissements productifs relatif à la fabrication de chips de fruits et légumes. Le projet vise à moderniser et mécaniser l’atelier de production afin d’accroître la capacité de transformation pour renforcer la compétitivité de l’entreprise.

L’opération, d’un montant éligible de 25 331 euros bénéficie d’un financement FEADER de 13 172

euros. La Région était sollicitée en tant que contrepartie nationale (CPN) pour un montant de 3 293 euros.

DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Dans le cadre du Plan de Développement Rural de La Réunion, il est prévu la mise en oeuvre de la

mesure LEADER (Liaison entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) à travers des

stratégies de développement local portées par les Groupes d’Action Locale (GAL), qui ont pour but

de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme du

territoire des Hauts de l’île.

Dans ce cadre, la commission permanente a répondu favorablement à deux demandes :

TERH GAL OUEST : 112 392 € pour le financement de 6 projets

GAL GAL’IZES : 12 178,74 € pour le financement de 2 projets

LAB’HAUTS NORD : 21 486 € pour le financement de 2 projets

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

Dans un contexte économique incertain, il est crucial d’accompagner les chefs d’entreprises dans

les très petites entreprises (TPE) au plus proche de leurs territoires, en leur apportant les

informations sur les dispositifs en vigueur, afin de favoriser la structuration et la pérennité de leurs

activités.

La commission permanente a répondu favorablement à la demande de subvention de la Chambre

de Commerce et d’Industrie de La Réunion (CCIR) pour le renouvellement de l’opération "CCI

Proximité", à compter du 1er janvier 2026 et le financement d’une équipe de trois conseillers en

entreprises afin d’assurer la continuité du service d’accompagnement en direction des TPE.

Il a été acté de financer l’opération sur une durée de 12 mois pour un coût total de 135 000 euros,

avec une subvention de la Région à hauteur de 80 %, soit 108 000 €. Il sera demandé une présence

renforcée sur la micro région Est (60%) et notamment les Hauts.

POUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

PROJET RÉUNION EXPRESS

La commission permanente a validé le projet de convention pour le financement du débat public

du projet Réunion Express en application de la décision rendue par la Commission Nationale du

Débat Public (CNDP) le 05 novembre 2025, suite à la saisine de la Région Réunion en date du 17

octobre 2025, et statuant sur l’organisation d’un débat public sur ce projet.

SOUTIEN AUX PROJETS D’AMÉNAGEMENT

Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :

• commune de Saint-Paul : 389 431 € pour la réhabilitation du complexe sportif de Bois- Rouge

• commune de Saint-Denis : 538 361 € pour la création d’un parc urbain sur l’îlot Flamboyant, au Chaudron

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS



Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution de plusieurs subventions :

Département de La Réunion : 1 382 972 € pour la création de pistes cyclables unidirectionnelles dans le

cadre du projet d'aménagement de la rue Général de Gaulle sur la commune de Saint-Louis

• commune de Saint-Louis : 158 768 € pour la création d’une voie verte le long de la ravine du Gol

• commune de Saint-Leu : 76 503 € pour la remise en état de la voirie du chemin Lancastel, à Piton-St-Leu,

suite aux dégâts causés par le passage du cyclone Garance

GESTION DES DÉCHETS



Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 326 960

euros à la Cirest pour l’acquisition d’une déchetterie mobile, de caissons de collecte et de bornes

d’apport volontaire d’huiles usagées pour proposer aux usagers des outils efficaces de collecte et

de tri des déchets et favoriser la collecte, le recyclage et le retraitement.

GESTION DE L’EAU



Au titre du FEDER, la commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 10 000 000

euros à la CINOR pour la réhabilitation de l’usine de traitement d’eau potable de Bellepierre à

Saint-Denis afin d'optimiser, sécuriser et moderniser la production et la distribution d'eau potable

pour plus de 80 000 habitants du chef-lieu.



La commission permanente a validé le cadre d’intervention régional en faveur du soutien

financier apporté par la collectivité pour la mise en oeuvre et l’obtention du label Gestion intégrée

des eaux pluviales (GIEP) Aménagement et renouvellement urbain.



Le coût prévisionnel d’une labellisation pour une opération d’aménagement est de 12 000 euros et l’accompagnement financier de la Région porte sur tout ou partie des frais de labellisation engagés par les maîtres d’ouvrage (SEM, SPL, collectivités, EPCI...).

Il a été acté de retenir une participation financière régionale calculée en appliquant un taux de subvention de 80 % du montant HT du label et en plafonnant la subvention à un montant de 10 000 euros par opération d’aménagement

-PHOTOVOLTAÏQUE-

La commission permanente a validé le cadre d’intervention du dispositif Kap Photovoltaique

Solidaire, qui définit les conditions intelligibilité, les critères techniques et les modalités

d’attribution des aides financières destinées aux particuliers en situation de précarité énergétique

pour l’acquisition de centrales photovoltaïques en autoconsommation totale sans stockage, sur le

territoire de La Réunion. Les projets éligibles doivent respecter les critères d’éligibilité et techniques

suivants :



Demandeur : propriétaire occupant d’un logement individuel.

Ressources : revenus modestes ou très modestes, conformément aux plafonds ANAH en vigueur.

Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide régionale pour une installation photovoltaïque.

Mis en œuvre par un professionnel ayant signe une convention de partenariat avec la Region.

Concus en autoconsommation totale, sans injection, ni revente d’électricité au réseau.

Puissance de la centrale photovoltaïque ≤ 1 kWc.



Au titre du FEDER, la commission permanente a également voté l’attribution d’une subvention de 62 745 euros pour un projet d’installation photovoltaïque en autoconsommation sur le site industriel SBIE de Saint Pierre.

ÉOLIEN OFF-SHORE

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe de 868 000 euros pour la réalisation des études préalables à la consultation du public sur le développement d’un parc éolien off-shore destinées à enrichir la connaissance du territoire et à mettre ces éléments à disposition du public.