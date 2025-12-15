[Vidéo] Attaque à Sydney : l’Australie salue le "héros" qui a désarmé un tireur

Les Australiens ont salué dimanche le courage d’un "héros" qui a attrapé un tireur au cours de l’attaque antisémite meurtrière sur une plage de Sydney, un geste filmé dans une vidéo devenue virale.

Après l’attaque sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, des images ont émergé sur les réseaux sociaux, devenant virales. Elles montrent un homme attraper l’un des tireurs alors qu’il ouvre le feu.

L’homme réussit ensuite à lui arracher l’arme des mains, avant de pointer l’arme sur l’assaillant tandis que celui-ci recule.

"Au milieu de toute cette horreur, au milieu de toute cette tristesse, il y a encore des Australiens merveilleux et courageux, prêts à risquer leur vie pour aider un parfait inconnu", a réagi le Premier ministre de l’Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns.

Le média local 7News l’a identifié comme Ahmed al Ahmed, 43 ans, vendeur de fruits, et a indiqué qu’il avait été blessé par balle à deux reprises.

Le média a parlé à un homme appelé Mustapha, qui dit être son cousin. "Il est à l’hôpital et nous ne savons pas exactement ce qui se passe à l’intérieur", a-t-il déclaré. "Nous espérons qu’il se remettra bien. C’est un héros à 100 %".

En ligne, Ahmed al Ahmed a été célébré pour son courage et sa réactivité.

Le Premier ministre Anthony Albanese a également salué en lui et d’autres des "héros".

Les autorités ont indiqué que les assaillants ont tué 11 personnes et en ont blessé de nombreuses autres lors de l’attaque de dimanche, l’une des pires de ce type en Australie depuis des années.

