Trafic international de stupéfiants : un Brésilien condamné à trois ans de prison après l’importation de 42 kilos de cannabis

Arrivé à La Réunion en provenance de Bangkok avec 42 kilos d’herbe de cannabis dissimulés dans ses bagages, un ressortissant brésilien de 31 ans a été jugé ce jeudi 11 décembre 2025 devant le tribunal correctionnel. Recruté par un réseau international, l’homme a finalement été condamné à trois ans de prison ferme, une lourde amende douanière et une interdiction définitive du territoire français (photo RB/www.imazpress.com)

Victor P., né en 1994, originaire de Sao Paulo au Brésil, a comparu assisté d’une interprète, ne parlant pas un mot de français. Selon l’enquête douanière, le trentenaire a servi de mule pour un trafic de stupéfiants d’ampleur internationale. Le 11 décembre 2025, à son arrivée sur le territoire réunionnais à bord d’un vol en provenance de Bangkok, il est interpellé par les douanes avec 42 kilos d’herbe de cannabis répartis dans deux valises.

Le parcours du prévenu intrigue le tribunal. Avant de rejoindre la Thaïlande, Victor P. a séjourné près de trois semaines à Dubaï, dans un hôtel entièrement pris en charge par ses commanditaires. Il est ensuite resté un mois à Bangkok, également logé aux frais du réseau, sans avoir l’autorisation de sortir de son hôtel. Un matin, deux individus lui remettent les valises contenant la marchandise. Il est conduit en taxi, accompagné par des personnes silencieuses, sans savoir précisément où il se rend.

- Une situation personnelle marquée par la précarité -

À la barre, Victor P. décrit une vie difficile au Brésil. Il explique vivre dans une favela de Sao Paulo, confronté à une situation financière précaire et à des dettes envers l’État. Sans emploi au moment des faits, en couple avec une compagne enceinte, il reconnaît avoir accepté ce transport pour une rémunération de 30 000 réals brésiliens, soit environ 4 700 euros, l’équivalent de trois mois de travail dans son pays natal.

Il affirme ne pas avoir mesuré l’ampleur des risques encourus. « Je ne savais pas ce que je risquais », explique-t-il au tribunal, indiquant avoir rencontré ses contacts lors d’une fête après leur avoir confié son goût pour les voyages. Interrogé par le président sur ses longs séjours à Dubaï et à Bangkok, il répond simplement : « J’étais là-bas en touriste, en attendant qu’on m’appelle ».

- "Il a eu des paillettes dans les yeux" -

Pour les douanes, le préjudice est considérable. L’administration réclame une amende douanière de 548 860 euros, correspondant à une fois la valeur estimée de la marchandise saisie.

Le parquet requiert une peine lourde : cinq ans de prison ferme avec maintien en détention, assortis d’une interdiction définitive du territoire national, malgré l’absence de toute mention au casier judiciaire du prévenu.

En défense, Me Anne Maurin évoque un dossier aux conséquences dramatiques. L’avocate décrit le parcours d’un homme abandonné à l’âge de 15 ans par sa mère, vivant dans une extrême précarité au Brésil, sans accès à des aides sociales inexistantes. Elle souligne que son client a malgré tout suivi et validé une formation de jardinier.

« Il a eu des paillettes dans les yeux lorsqu’on lui a proposé ce voyage rémunéré », plaide la défense. « Il ne savait pas ce qu’il transportait, et encore moins en quelle quantité ». L’avocate demande au tribunal de prononcer une peine proportionnée à la personnalité et à la situation sociale de son client.

Après en avoir délibéré, le tribunal correctionnel condamne Victor P. à trois ans de prison ferme avec maintien en détention. Il est également condamné à payer l’amende douanière de 548 860 euros et se voit notifier une interdiction définitive du territoire national.

Une décision qui s’inscrit dans la ligne de fermeté affichée par les juridictions réunionnaises face aux trafics internationaux de stupéfiants transitant par l’océan Indien.

