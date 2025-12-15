Violences urbaines à Saint-Louis : tirs de mortiers sur les forces de l’ordre et feux de poubelles à la Palissade

Dans la nuit de ce dimanche 14 au lundi 15 décembre 2025, des violences urbaines ont éclaté dans le quartier de Palissade à Saint-Louis. Des feux de poubelles et des tirs de feux d'artifice visant les gendarmes ont troublé la soirée. Une enquête a été ouverte suite à cette agression contre les forces de l’ordre. La municipalité condamne ces violences (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Selon les premiers éléments, apportés par la mairie de Saint-Louis, ces violences auraient été commises "par un groupe de jeunes mécontents d'une intervention de la gendarmerie en fin de journée (aboutissant notamment à la saisie d'une moto)".

Les caméras de vidéoprotection du secteur - remises en service il y a seulement trois semaines - ont été dégradées durant cette soirée.

- La maire de Saint-Louis condamne ces violences urbaines -

La ville de Saint-Louis condamne ces actes, "d'autant qu'ils vont à l'encontre des efforts engagés pour améliorer le cadre de vie dans l'ensemble de nos quartiers".

"Les agitations de quelques-uns ne détourneront pas la commune de son travail au service de la sérénité et de l'épanouissement du plus grand nombre", poursuit la municipalité.

À Palissade, "les projets se poursuivent : relance du Centre social ; rénovation de l'espace sportif et de loisirs près du Gamm Vert ; aménagement de l'espace Grands Jeux (city stade, skatepark, aire de jeux, pumptrack) près de la cuisine centrale".

La "réhabilitation du réseau de vidéoprotection continue également, avec déjà un tiers des caméras réactivées et un programme d'extension sur d'autres zones sensibles en cours, y compris sur la Rivière".

