Accident d’hélicoptère à la Plaine-des-Cafres : pronostic vital engagé pour une personne, trois blessés graves, trois blessés légers

Un hélicoptère de type Écureuil, appartenant à la société Mafate Hélicoptères, a été contraint à un atterrissage d’urgence ce dimanche 8 février 2026 alors qu’il survolait la Plaine-des-Cafres. L’accident a fait sept blessés. Dimanche soir, le pronostic vital d'une personne était toujours engagé et trois autres se trouvaient en urgence absolue (Photo sly/www.imazpress.com)

Dans les premières minutes suivant l’accident, les informations communiquées par le PGHM faisaient état d’un atterrissage brutal mais ne signalaient aucun blessé. Un premier bilan rassurant, rapidement révisé au fil des heures.

Les secours ont ensuite évoqué plusieurs blessés légers parmi les occupants de l’appareil, avant que la préfecture ne communique un bilan définitif plus préoccupant en début d'après-midi.

- Sept personnes blessées dans l'accident d'hélicoptère -

Selon les autorités, les sept personnes à bord, le pilote et six passagers, ont été blessées et prises en charge. Trois d’entre elles se trouvent en urgence absolue et le pronostic vital est engagé pour l’une des victimes.

D'après un post de Mafate Hélicoptère, "à l’heure actuelle, l’ensemble des passagers, ainsi que notre pilote, semblent être hors de danger".

D’après les premiers éléments, l’hélicoptère a été pris dans un épais brouillard alors qu’il survolait le secteur de la Plaine des Cafres. Face à des conditions météorologiques défavorables, le pilote a pris la décision de se poser en urgence. L’atterrissage, bien que maîtrisé, s’est effectué de manière particulièrement brutal.

Malgré des conditions météorologiques peu favorables, un important dispositif de secours a été déployé sur place afin de sécuriser la zone. Une enquête devra désormais déterminer avec précision les circonstances de cet accident.

