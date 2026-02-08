À retenir ce soir : accident d'hélicoptère, délit de fuite, homme disparu en mer, Frédéric Maillot et Joé Bédier

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 8 février 2026 : - Plaine-des-Cafres : atterrissage en urgence d'un hélico, 7 blessés dont 1 pronostic vital engagé et 3 en urgence absolue - Saint-Denis : un SUV percute un scooter et prend la fuite, la victime en urgence absolue - Saint-Leu : un quadragénaire porté disparu en mer, le dispositif de recherche levé - [Photos et vidéos] Municipales 2026 à Sainte-Suzanne : Frédéric Maillot lance sa campagne au Bocage - [Photos et vidéos] Municipales à Saint-André : Joé Bédier promet de "continuer le changement" lors de son meeting

Un hélicoptère de type Écureuil, appartenant à la société Mafate Hélicoptères, a été contraint à un atterrissage d’urgence ce dimanche 8 février 2026 alors qu’il survolait la Plaine-des-Cafres. L’appareil transportait sept personnes au total : le pilote et six passagers. Parmi les 7 personnes blessées, 3 sont en urgence absolue et le pronostic vital est engagé pour l'une d'entre elles, selon la préfecture.

Ce dimanche 8 février 2026, un accident grave a eu lieu au niveau de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. Selon nos informations, un SUV a percuté un scooter et pris la fuite. En urgence absolue, le scootériste a été évacué au CHU de Saint-Pierre.

Un homme âgé d’une quarantaine d’années est porté disparu en mer depuis le hier, samedi 7 février 2026, à Saint-Leu. Les faits se sont produits en début de soirée sur la plage de la Veuve Noire, où le père de famille se baignait.

Ce dimanche 8 février 2026, à Sainte-Suzanne, Frédéric Maillot a officiellement lancé sa course aux Municipales lors d’un grand meeting organisé au Bocage. À ses côtés, la présidente de Région, Huguette Bello et le maire sortant, Maurice Gironcel. L'occasion pour le député, candidat aux élections, de présenter son programme et affirmer son ambition : servir la commune avec sincérité, proximité et respect, en plaçant le dialogue, l’écoute et l’intérêt général au cœur de l’action municipale.

À Saint-André, le parc du Colosse s’est animé ce dimanche matin 10 février 2026, au rythme de la campagne municipale. Entouré de ses militants et sympathisants, Joé Bédier, maire sortant et candidat à sa réélection, a pris la parole devant une foule venue écouter le bilan de son action et les grandes lignes de son projet pour Saint-André à l’horizon 2026-2032.