Saint-Leu : un quadragénaire porté disparu en mer, le dispositif de recherche levé

(Actualisé) Un homme âgé d’une quarantaine d’années est porté disparu en mer depuis le hier, samedi 7 février 2026, à Saint-Leu. Les faits se sont produits en début de soirée sur la plage de la Veuve Noire, où le père de famille se baignait. (Photo sly/www.imazpress.com)

Selon nos confrères de Réunion La Première, la victime, décrite comme "un bon nageur", aurait été victime d’un malaise. Des témoins l’auraient vu flotter avant de disparaître sous l’eau. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) a été alerté aux alentours de 19 heures et un important dispositif de secours a aussitôt été déployé.

Les recherches, menées notamment par les pompiers de la brigade nautique avec l’appui d’un drone et de plongeurs, ont dû être interrompues à la tombée de la nuit en raison du manque de visibilité. Elles ont repris ce matin, à l’aube, avec une reconnaissance depuis la plage, mais sans résultat. Le dispositif de recherche a finalement été levé dans la matinée.

www.imazpress.com / [email protected]