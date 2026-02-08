Disparition inquiétante au Piton des Neiges : un appel à témoins lancé pour retrouver Mouddassir Amod, 23 ans

Un avis de recherche a été diffusé ce dimanche 8 février 2026, sur les réseaux sociaux, après la disparition de Mouddassir Amod, un jeune homme de 23 ans sur le sentier du Piton des Neiges, au départ du parking du Bloc, à Cilaos. (Photo DR)

Selon les informations relayées sur les Facebook et Instagram, le jeune homme est de corpulence mince, mesure environ 1m78, a la peau bronzée et portait au moment de sa disparition un tee-shirt blanc et un jogging noir. Il a été vu pour la dernière fois ce matin vers 10 heures 30, alors qu’il descendait le sentier.

Sa dernière localisation connue se situerait entre la descente en lacets, dite "l’escalier", et l’aire de repos. Les conditions météorologiques défavorables n’ont pas permis aux secours de mener les recherches comme initialement prévu ce dimanche, mais une battue doit être organisée dès demain, lundi 9 février. Les services de secours sont d’ores et déjà mobilisés sur place.

Un appel à la vigilance est également lancé à destination des randonneurs susceptibles de se trouver dans le secteur. Toute personne se rendant sur les sentiers est invitée à ouvrir l’œil, à signaler immédiatement toute information ou trace aux secours, et à ne pas se mettre en danger.

En cas d’information permettant de localiser le jeune homme, il est demandé de contacter les forces de l’ordre ou d’appeler le 0692 11 27 74.

