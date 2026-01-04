(Actualisé) Ce samedi 3 janvier 2026, dans la soirée, une voiture a percuté un cycliste et a pris la fuite. L'accident s'est passé dans le secteur du Foyer Albert Barbot à Saint-Pierre. Le conducteur du SUV noir n'a pas porté secours au cycliste, qui a été transporté au CHU sud en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé, il a été opéré dans la nuit. (Photo : rb/www.imazpress.com)
Saint-Pierre : pronostic vital engagé pour un cycliste percuté par une voiture qui a pris la fuite
- Publié le 4 janvier 2026 à 17:11
- Actualisé le 5 janvier 2026 à 05:07
