Variole du singe, des mesures drastiques s’imposent

L'épidémie de Mpox ou "variole du singe" franchit un nouveau palier dans la zone. Madagascar en est actuellement l'épicentre régional avec 78 cas confirmés et plus de 200 cas suspects recensés au 17 janvier 2026. La menace s'est concrétisée cette semaine à Mayotte, qui vient d'enregistrer son premier cas importé, déclenchant une surveillance renforcée aux frontières.

Face à cette progression, l’île Maurice et l’archipel des Comores ont durci leurs protocoles sanitaires pour les voyageurs en provenance des zones concernées.

À La Réunion, rien !

Les voyageurs rentrant progressivement de vacances, et la rentrée ayant lieu à partir de mercredi, nous devons redoubler de vigilance pour empêcher toute propagation sur notre territoire.

Si l'Agence Régionale de Santé (ARS) a bien activé une vigilance accrue et appelé les professionnels de santé à un signalement systématique de tout symptôme suspect, des mesures plus drastiques s’imposent, notamment pour les populations sensibles à ce virus.

- Une gestion récente du chikungunya catastrophique -

Les autorités sanitaires semblent ne pas tirer les enseignements des crises précédentes. La gestion récente du chikungunya a été catastrophique avec une diffusion considérable de l’épidémie dans notre île, des décès et formes graves persistantes malheureusement et une contagion dans l’Hexagone venue de La Réunion.

Nous avons la mémoire de ces épisodes et savons que les bonnes décisions doivent être prises au bon moment et en l’occurrence il faut tout mettre en œuvre pour éviter l’arrivée du virus sur l’île dès maintenant.

Éricka BAREIGTS, 1ère fédérale du Parti Socialiste

Audrey BELIM, sénatrice PS

Philippe NAILLET, député PS