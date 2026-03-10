À la une de ce mercredi : sinistrés de Garance, intercommunalités, marche blanche, trafic de drogue, amiante dans les jouets et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 11 mars 2026 : - Logements dégradés : un an après Garance, des sinistrés se battent toujours pour obtenir réparation - Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités - Suicide d’un interne en médecine à La Réunion : une marche blanche pour honorer sa mémoire - Tribunal de Saint-Denis : plusieurs personnes jugées pour un trafic de drogue entre Marseille et La Réunion - Amiante : la préfecture demande aux parents de "ne plus acheter de sable magique", 14 références de produits retirées de la vente à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Mercredi calme et ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Voilà un an et quelques jours que le cyclone Garance s'est abattu sur La Réunion. C'était le 28 février 2025. Depuis, certains sinistrés – plus ou moins impactés – attendent désespérément le passage d'expert ou la réparation des dommages subit. Interrogé, le président du Comité des assureurs de La Réunion assure que sur les 70.000 dossiers de sinistrés dus à Garance, plus de 80% ont été traités. Les 20% restants seront "réglés au cours de six premiers mois de cette année" assure-t-il.

Souvent éclipsées par la bataille pour les maires, les intercommunalités jouent pourtant un rôle central dans les prises de décisions qui impactent le quotidien des habitants. Transports, gestion des déchets, développement économique ou aménagement du territoire... derrière les élections municipales se cachent aussi des enjeux majeurs, encore largement méconnus. Explications

Le syndicat des internes de l'Océan indien a fait part, le lundi 16 février 2026, du décès d'un interne de la subdivision de l’Océan indien à La Réunion. Il s'agit d'Alexandre, interne en stage de psychiatrie. Ce samedi 14 mars 2026, ses proches souhaitent organiser une marche blanche en hommage à leur fils qui s’est donné la mort "après un long combat face aux difficultés et aux dysfonctionnements du système hospitalier", écrivent-ils. Cette marche aura lieu à 10 heures devant l’UFR de médecine de Saint-Pierre, suivi d'une procession en direction du CHU Sud.

Mardi après-midi 10 mars 2026, plusieurs personnes comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de stupéfiants. Selon les enquêteurs, une société de location et de revente de véhicules d'occasion servait à blanchir de l'argent, et à de nombreuses infractions au code du travail. Concernant les principaux prévenus, le parquet a requis des peines d'emprisonnement ferme ainsi que de lourdes amendes. Le jugement sera rendu le mardi 17 mars.

La préfecture de La Réunion demande aux parents de "ne plus acheter de jouets à base sable magique". La direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) a été alertée de la présence d’amiante dans certains jouets. À La Réunion, 15 contrôles ont été menés dans les commerces dès la réception de l’alerte le 26 février 2026. Un seul commerce avait reçu l’alerte de son fournisseur et six détenaient des produits concernés par le rappel. 14 références de produits ont été immédiatement retirées de la vente.

Pour ce mercredi 11 mars, matante Rosina nous annonce une journée bien tranquille et ensoleillée sur la majorité de l'île. Seul l'ouest reçoit quelques averses l'après-midi, le reste du département profite d'un beau temps calme ! Les températures ne bougent pas trop, et le vent e montre un peu plus sage que ces derniers jours.