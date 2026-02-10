Message de soutien et appel au renforcement des moyens humains au collège Paul Hermann

Nous souhaitons exprimer notre plein et entier soutien à l’enseignante du collège Paul Hermann, victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cet acte de violence est inacceptable. Il rappelle avec gravité les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les personnels de l’Éducation nationale, qui exercent leur métier avec engagement, souvent dans des conditions de plus en plus dégradées.

Nos pensées vont d’abord à la collègue agressée, à qui nous adressons notre solidarité la plus sincère, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative de l’établissement, profondément affectée par cet événement.

Cette agression doit conduire à une réponse collective forte. Elle souligne l’urgence de renforcer les moyens humains dans les établissements scolaires : davantage de personnels éducatifs et médico-sociaux, des équipes de vie scolaire en nombre suffisant, un accompagnement renforcé des élèves en grande difficulté, ainsi qu’un soutien réel et immédiat des personnels confrontés à des situations de violence.

Les enseignants ne peuvent pas être laissés seuls face à des situations complexes qui dépassent le cadre pédagogique. La prévention des violences passe par la présence d’adultes formés, disponibles, reconnus, et par un travail éducatif de long terme, rendu possible uniquement par des moyens humains à la hauteur des besoins.

Soutenir et protéger les personnels, c’est garantir un climat scolaire serein et permettre à l’École de remplir pleinement sa mission de service public.

Jocelyne Latchimy

Secretaire Départementale de La FSU