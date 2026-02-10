"Une école au plus mal"

Face à l’agression survenue à l’établissement Paul Hermann, je tiens à exprimer mon indignation totale et mon soutien indéfectible à l’enseignante touchée. (Photo : rb/imazpress.com)

Il est profondément alarmant de voir la violence s’inviter, encore, au cœur de nos salles de classe. Plus que jamais, nous devons faire de l’école un sanctuaire inviolable, à l'abri des tensions sociales actuelles.

Protéger ceux qui instruisent nos enfants est une condition non négociable pour l'avenir de Saint-Pierre.

Jean Gaël Anda Sita