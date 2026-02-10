TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Tribune libre de Jean-Gaël Anda Sita

"Une école au plus mal"

  • Publié le 10 février 2026 à 11:28
  • Actualisé le 10 février 2026 à 11:31
Jean-Gaël Anda Sita

Face à l’agression survenue à l’établissement Paul Hermann, je tiens à exprimer mon indignation totale et mon soutien indéfectible à l’enseignante touchée. (Photo : rb/imazpress.com)

Il est profondément alarmant de voir la violence s’inviter, encore, au cœur de nos salles de classe. Plus que  jamais, nous devons faire de l’école un sanctuaire inviolable, à l'abri des tensions sociales actuelles. 

Protéger ceux qui instruisent nos enfants est une condition non négociable pour l'avenir de Saint-Pierre. 

Jean Gaël Anda Sita

Tribune libre

guest
0 Commentaires