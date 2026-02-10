À la suite de l’agression inacceptable dont a été victime une enseignante du collège Paul Hermann, je lui adresse, au nom de la ville de Saint-Pierre, mes vœux de prompt rétablissement et lui assure notre soutien total, ainsi qu’à l’ensemble du corps enseignant (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les enseignants sont en première ligne chaque jour pour transmettre le savoir, accompagner nos enfants et construire l’avenir. Lorsqu’ils sont agressés, c’est toute la communauté éducative qui est meurtrie.

Tous les citoyens ont le droit fondamental à la sécurité, à la tranquillité et particulièrement de celles et ceux chargés de l’instruction de nos enfants, de nous soigner, de nous secourir ou de faire respecter la loi.

La ville de Saint-Pierre sera aux côtés de l’État et des forces de l’ordre pour renforcer l’autorité, la sécurité et lutter sans relâche contre toutes les formes de violence.

David Lorion