Agressions sexuelles à Sainte-Rose : le "tonton" condamné en appel à 4 ans de prison ferme

La Cour d'appel a, ce jeudi 12 février 2026, condamné "le tonton violeur", auteur d'agressions sexuelles sur 11 petites filles à Sainte-Rose, à 4 ans de prison avec mandat d’arrêt. Lors du premier jugement le vendredi 4 octobre 2024, l’homme âgé de 61 ans avait été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis. Un message fort pour Jessy Yong-Peng, présidente de l'association Écoute Moi, Protège Moi, Aide Moi (EPA) (Photo d'archives : sly/www.imazpress.com)

"Face à cette décision, l’association EPA avait sollicité le parquet afin qu’il interjette appel, estimant que la gravité des faits nécessitait une réponse pénale plus ferme", indique l'association ce jeudi.

- La "Cour d'appel nous a entendu" -

"Cette décision marque une étape importante dans la lutte contre l’impunité des violences sexuelles et intrafamiliales. Elle envoie un message fort : la parole des victimes compte, les faits sont reconnus et la justice évolue", se félicite Jessy Yong-Peng, présidente de l'association EPA.

"Dans cette affaire, nous avons accompagné les victimes. Nous avons cru leur parole. Nous les avons soutenues jusqu’au bout. Aujourd’hui, cette décision en appel montre que notre mission a du sens. La société prend conscience, à tous les niveaux. La justice évolue."

"EPA remercie la justice d’avoir entendu la voix des victimes et rappelle que chaque condamnation contribue à faire évoluer la société vers davantage de protection et de reconnaissance des droits des enfants", poursuit-elle.

- Un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement 11 petites filles -

Le 17 septembre 2024, l'homme de 61 ans était jugé par le tribunal de Saint-Denis. Poursuivi de plusieurs agressions sexuelles et attentats à la pudeur avec violence sur 11 petites filles, toutes mineures, il avait, le 4 octobre 2024, été condamné à trois ans de prison dont deux avec sursis.

Le mis en cause est également inscrit au fichier des délinquants sexuels et il a interdiction d'entrer en contact avec des enfants.

L'homme était arrivé et ressorti libre du tribunal de Saint-Denis.

Les faits reprochés auraient été commis entre 1985 et 2004 dans la région de Sainte-Rose. Toutes les victimes étaient âgées de moins de 15 ans. En 2022, une des victimes perd son mari et se livre à sa mère sur les attouchements qu’elle dit avoir subi dans son enfance de la part d’un membre de la famille. C'est là que les témoignages de victimes s'enchaînent. Les victimes décident de porter plainte.

"J'ai été victime à 3 ou 5 ans", confiait Marie*, l'une des victimes à Imaz Press. "C'est dans mes souvenirs. Mais à l'époque je ne savais pas ce qu'il faisait et c'est à l'adolescence que l'on a compris."

• Le 119 est un numéro d'urgence national gratuit, dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être.

Il est joignable par téléphone gratuitement et de manière anonyme 24h/24 et 7j/7 ou via un formulaire en ligne. Un tchat en temps réel destiné aux moins de 21 ans est aussi disponible tous les jours de 15 h à 21 h.

*prénom d'emprunt

www.imazpress.com/[email protected]