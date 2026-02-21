Le Port : un quarantenaire victime d'un coup de couteau, un homme d'une cinquantaine d'années interpellé

Ce samedi 21 février 2026, vers 14 heures, un homme d'une quarantaine d'années a été victime d'un coup de couteau, avenue du 14 juillet 1789 sur la commune du Port. Selon nos informations, la victime, blessée à la cuisse, a été transportée au CHOR. Son pronostic vital ne serait pas engagé. La Brigade anti-criminalité du Port a interpellé un homme d'une cinquantaine d'années (Photo : sly/www.imazpress.com)

D'après nos informations, les deux protagonistes étaient alcoolisés au moment des faits.

