Visite ministérielle : Gérald Darmanin, ministre de la Justice, est arrivé à La Réunion

Ce vendredi 20 février 2026, il est à peine 8 heures quand les sirènes hurlantes du convoi ministériel quittent l'aéroport Roland-Garros, direction la préfecture. Gérald Darmanin, ministre de Justice est arrivé à La Réunion pour une visite ministérielle de deux jours. Au programme de son déplacement, une visite à la Cour d’appel de Saint-Denis avant de se rendre au centre pénitentiaire de Domenjod. Samedi, il ira sur le site du chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît. Gérald Darmanin rencontrera ensuite des jeunes en Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) à Saint-Paul.
-
Petit couac à la Cour d'appel avec la barrière du parking d'accès
Un petit couac est à noter avant l'arrivée du ministre de la Justice. La barrière qui donne accès à parking de la Cour d’appel monte et retombe. Peut-être n'a-t-elle pas envie que Gérald Darmain accède à la Cour.
Sur place, les forces de l’ordre essaient tant bien que mal de faire des essais et de discipliner cette fichue barrière. Regardez.
-
La Cour d’appel attend l’arrivée du ministre
À 10 heures, le garde des Sceaux est attendu à la Cour d’appel de Saint-Denis, rue Juliette Dodu.
Les forces de l’ordre ont déjà mis en place leur dispositif de sécurité à l’entrée et aux alentours de la Cour d’appel.
À l'occasion de la visite du ministre de la Justice, le CRI du 974, Collectif pour la Réparation des Injustices avait annoncé se mobiliser pour une remise symbolique de courrier à destination de Gérald Darmanin.
À 9h30, aucun représentant du CRI 974 n'est présent.
En attendant le procès d’Abraham Bomela, poursuivi pour trois assassinats et huit tentatives d’assassinats, continue en cour d’assises. L’audience sera suspendue à l’arrivée du ministre de la Justice.
-
La délinquance en légère augmentation à La Réunion
À La Réunion, la délinquance augmente légèrement : +6 %, contre +9 % en 2024 et +16 % en 2023.
Selon la préfecture, en 2025, 35.726 faits de délinquances ont été commis, contre 33.793 en 2024.
-
72 % d’augmentation des affaires de trafic et d’usage de drogues en un an à La Réunion
Ce jeudi 19 février, à la veille de la visite de Gérald Darmanin à La Réunion, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a dévoilé, le bilan 2025 de la délinquance sur l’île. Des chiffres qui montrent une forte augmentation des infractions liées à l'usage et au trafic de stupéfiants, avec des saisies qui bondissent de +72 %.
Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en progression de +130% depuis 2019 (1.980 faits en 2019 contre 4.553 en 2025), qui traduit la forte activité des services.
Plusieurs mules ont été interpellées depuis le début de l'année. 52 mules avaient été interpellées en 2025.
Selon la préfecture, le bilan annuel témoigne d'une activité intense des forces de l'ordre, "ce qui explique en très grande partie l'augmentation des chiffres de la délinquance générale par rapport à 2024."
-
Bonjour La Réunion,
Ce vendredi 20 février 2026, c'est le jour qu'a choisi Gérald Darmanin, ministre de la Justice pour venir rendre une petite visite ministérielle à La Réunion.
Le Garde des Sceaux est arrivé peu avant 8 heures à l'aéroport Roland-Garros. Au coeur de son cortège, six véhicules, entourés de motards de forces de l'ordre.
Sirènes hurlantes, ils ont ordonné aux véhicules se rendant dans le chef-lieu à se décaler pour laisser passer le ministre.
L’une des priorités de ce déplacement est d’aller à la rencontre des agents pénitentiaires qui font, selon lui, "un métier extrêmement difficile".
- Un vendredi marqué par des rencontres dans le nord de l'île -
Au programme ce vendredi, à 10 heures, arrivée du garde des Sceaux, ministre de la Justice, à la Cour d’appel de Saint-Denis, rue Juliette Dodu.
Un accueil républicain l'y attendra, avant des échanges avec les magistrats et agents du ministère de la Justice. Dans la foulée, le ministre échangera avec les représentants des professions du droit.
Gérald Darmanin procèdera ensuite à une remise de décoration aux agents du ministère de la Justice.
À 14h30 le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est attendu au centre pénitentiaire de Saint-Denis. Il y visitera l’établissement avant d'échanger avec ceux qui y travaillent.
- Samedi 21 février, Gérald Darmanin file dans l'ouest et l'est et le sud -
Ce samedi 21 février 2026, le ministre est attendu à 9 heures sur le site du chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît rue Philibert.
Après un accueil républicain, Gérald Darmanin procèdera à la pose du "premier arc" par le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Dans la foulée, le ministre se rendra à l'opposé, à Saint-Paul. Il est attendu à 10h45 à l’Unité éducative en milieu ouvert de Saint-Paul.
Y est prévu, une table ronde avec les éducateurs et les partenaires associatifs sur les problématiques en matière de santé des jeunes réunionnais.
L'après-midi sera consacré à une visite de la maison d’arrêt de Saint-Pierre.
- Des mesures pour lutter contre la surpopulation carcérale -
Avant même de poser le pied à La Réunion, le ministre de la Justice avait fait des promesses. Gérald Darmanin expliquait le 13 janvier 2026 avoir : des annonces à faire, tant en immobilier judiciaire, mais aussi en changement pour lutter contre la surpopulation carcérale".
Le ministre a assuré qu'il annoncerait le renfort supplémentaire de magistrats à La Réunion et un nouveau tribunal de proximité à Saint-Benoît.
Narcotrafic à la Réunion : "Le parquet national va permettre de prendre au mois deux cents dossiers y compris ultramarins", dit @Gdarmanin qui promet des annonces pour "un renfort de magistrats" et l'établissement d'un "nouveau tribunal de proximité" à la Réunion. #DirectAN #QAG pic.twitter.com/F9YKT81gGt— LCP (@LCP) January 13, 2026
À La Réunion, les établissements dépassent largement leurs capacités d'accueil de détenus. Le centre pénitentiaire de Domenjod, à Saint-Denis, abrite 950 détenus pour 575 places, soit une densité de 232%.
Le quartier femme du centre pénitentiaire de Saint-Denis compte 67 détenues pour 28 places, soit 5 ou 6 détenues par cellule.
À la maison d’arrêt de Saint-Pierre, 203 personnes sont incarcérées pour 110 places (131 %).
