Visite ministérielle : Gérald Darmanin, ministre de la Justice, est arrivé à La Réunion

09:42 Petit couac à la Cour d'appel avec la barrière du parking d'accès Un petit couac est à noter avant l'arrivée du ministre de la Justice. La barrière qui donne accès à parking de la Cour d’appel monte et retombe. Peut-être n'a-t-elle pas envie que Gérald Darmain accède à la Cour. Sur place, les forces de l’ordre essaient tant bien que mal de faire des essais et de discipliner cette fichue barrière. Regardez.

09:36 La Cour d’appel attend l’arrivée du ministre À 10 heures, le garde des Sceaux est attendu à la Cour d’appel de Saint-Denis, rue Juliette Dodu. Les forces de l’ordre ont déjà mis en place leur dispositif de sécurité à l’entrée et aux alentours de la Cour d’appel. À l'occasion de la visite du ministre de la Justice, le CRI du 974, Collectif pour la Réparation des Injustices avait annoncé se mobiliser pour une remise symbolique de courrier à destination de Gérald Darmanin. À 9h30, aucun représentant du CRI 974 n'est présent.



En attendant le procès d’Abraham Bomela, poursuivi pour trois assassinats et huit tentatives d’assassinats, continue en cour d’assises. L’audience sera suspendue à l’arrivée du ministre de la Justice.

08:55 La délinquance en légère augmentation à La Réunion À La Réunion, la délinquance augmente légèrement : +6 %, contre +9 % en 2024 et +16 % en 2023. Selon la préfecture, en 2025, 35.726 faits de délinquances ont été commis, contre 33.793 en 2024.

08:50 72 % d’augmentation des affaires de trafic et d’usage de drogues en un an à La Réunion Ce jeudi 19 février, à la veille de la visite de Gérald Darmanin à La Réunion, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a dévoilé, le bilan 2025 de la délinquance sur l’île. Des chiffres qui montrent une forte augmentation des infractions liées à l'usage et au trafic de stupéfiants, avec des saisies qui bondissent de +72 %. Les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en progression de +130% depuis 2019 (1.980 faits en 2019 contre 4.553 en 2025), qui traduit la forte activité des services. Plusieurs mules ont été interpellées depuis le début de l'année. 52 mules avaient été interpellées en 2025. Selon la préfecture, le bilan annuel témoigne d'une activité intense des forces de l'ordre, "ce qui explique en très grande partie l'augmentation des chiffres de la délinquance générale par rapport à 2024." Lire aussi - [Photos-Vidéos] La Réunion s'équipe d'un scanner mobile à rayons X pour traquer les stupéfiants dans les containers