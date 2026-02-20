Manifestation pacifique contre les dysfonctionnements de l'institution judiciaire à La Réunion

À l'occasion de la visite de Gérald Darmanin, Ministre de la justice, à la Réunion, le CRI du 974, Collectif pour la Réparation des Injustices se mobilise devant la cour d'appel de St Denis et ensuite devant la Préfecture pour une remise symbolique de courrier.

Le CRI du 974 dénonce particulièrement les carences du rapport final de la commission d'enquête parlementaire intitulée "dysfonctionnements obstruant l'accès à une justice adaptée aux justiciables ultramarins". Commission au cours de laquelle le CRI du 974 a été auditionné (compte rendu n° 51 du 12 novembre 2025 en PJ). Ce rapport final occulte les situations alarmantes des justiciables réunionnais dénoncés par notre collectif.

A partir de constats factuels, le CRI du 974 dénonce des mécanismes ou des dysfonctionnements qui mènent à :

- des jugements et des condamnations iniques causés par des dénis de justice flagrants

- des spoliations foncières

- des maltraitances et des dépouillements par des organismes tutélaires

- des techniques de dépossessions successorales

- des durées de procédures indécentes (20 ans ou bien plus parfois 30 !)

- du mépris, du silence incompréhensible, de l'arbitraire et de l'abus d'autorité, de l'entre-soi et de la partialité...

- la destruction de vies familiales et professionnelles

- l'absence de recours réel ou de contradictoire

-...

NOTRE DEMANDE : Nous demandons la création d'une commission de réparation chargée, notamment :

- d'examiner les situations de dénis de justice

- d'évaluer tous les préjudices subis (moraux, physiques, financiers,...)

- de proposer des mécanismes de réparation adaptés à chaque cas

- de formuler des recommandations concrètes pour prévenir de telles situations à l'avenir

Il ne s'agit pas que de dénoncer. Il est question d'exigence de justice, d'équité et de responsabilité institutionnelle.

UNE MOBILISATION PACIFIQUE : Elle vise à ouvrir un dialogue constructif avec les autorités présentes, à leur faire entendre la voix des justiciables brisés par la justice qu'ils ont voulu saisir pour se défendre.