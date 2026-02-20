Saint-Denis : une personne de 75 ans victime de coups de sabre, son pronostic vital engagé, l'agresseur présumé en fuite

Ce vendredi 20 février 2026, à 5h33, une personne âgée de 75 ans a été victime de coups de sabre dans le quartier de Bois de Nèfles à Saint-Clotilde (Saint-Denis). Selon nos informations, le septuagénaire a eu le poignet droit sectionné et souffre d'une plaine à la tête. Le pronostic vital de la victime est engagé. L'auteur présumé de cette agression est en fuite. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame (Photo : www.imazpress.com)