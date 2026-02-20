À 2.240 km de La Réunion, la dépression s'intensifie et devrait devenir cyclone en fin de semaine

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le sud-ouest de l'océan Indien. Il se trouve à 6 heures ce vendredi 20 février 2026, à 2.240 km de La Réunion. Selon Météo France, elle devrait "se diriger dans un premier temps vers le sud avant d'incurver sa trajectoire vers le sud-ouest". Ce phénomène devrait s'intensifier au stade de tempête tropicale dans moins de 12h puis au stade de cyclone tropical voire plus d'ici la fin de semaine. "L'incertitude sur le potentiel d'intensification reste toutefois importante", préviennent les météorologues (Photo : Windy)

Aucune influence attendue de ce système sur les cinq prochains jours pour La Réunion et/ou Mayotte.

Une influence de ce système sur les conditions météorologiques à Rodrigues est possible en termes de vent, de mer et de pluies dans quatre ou cinq jours.

"Toutefois, compte tenu des incertitudes liées aux échéances encore lointaines, il est encore bien trop tôt pour se prononcer sur l'amplitude de cette influence", indique Météo France. Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

- La dépression tropicale à 2.240 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 998 hPa.

Position le 20 février à 04 heures locales : 14.6 Sud / 75.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 2240 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte : 3320 km au secteur: est

Déplacement : sud-sud-ouest, à 7 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 21/02 à 04h locales, par 15.8 Sud / 73.9 Est.

Cyclone tropical



Centre positionné le 22/02 à 04h locales, par 16.7 Sud / 70.8 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 23/02 à 04h locales, par 18.4 Sud / 67.0 Est.

Cyclone tropical intense



Centre positionné le 24/02 à 04h locales, par 21.6 Sud / 64.2 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 25/02 à 04h locales, par 25.6 Sud / 64.6 Est

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

