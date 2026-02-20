Éruption au Piton de la Fournaise : hausse des éboulements au niveau du site éruptif

Ce vendredi 20 février 2026, l'éruption se poursuit au Piton de la Fournaise, sans évolution majeure sur les dernières 48 heures. Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert. L'Observatoire volcanologique note tout de même "une hausse des éboulements notamment au niveau du site éruptif". L'enclos reste interdit d'accès et pour tout le monde (Photo : sly/www.imazpress.com)

"L’intensité du trémor éruptif et les débits de laves sont globalement stables sur les dernières 24h", indique l'OVPF.

Une sismicité persistante sous le sommet indique que le système d’alimentation reste sous pression. Depuis le 14 février, é317 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous la zone sommitale entre 1,6 et 2,1 km de profondeur", note l'Observatoire. De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles.

Le front de coulée reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes, à environ 2,6 km de la RN2 (660 m d’altitude).

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à toute la population -

La préfecture rappelle que l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" est active depuis le début de l'éruption. Ce niveau est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

Sur le terrain et les réseaux sociaux, pourtant, certains bravent l'interdit, affichant leurs vidéos au plus près des fissures.

La dernière éruption remonte au dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

