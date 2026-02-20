Le sud et l'ouest de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

Une vigilance jaune fortes pluies, orages est émise ce vendredi 20 février 2026 entre 11 heures et 18 heures sur les zones ouest et sud de La Réunion. "Des averses sont attendues l'après-midi d'abord dans les hauts puis par débordements sur le littoral ouest et sud. Ces dernières peuvent être localement fortes en particulier sur les hauteurs du sud et de l'ouest et accompagnées de coups de tonnerre", indique Météo France (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi, à partir de la fin de matinée, "des averses parfois marquées se développent dans l'intérieur des terres avant de déborder sur les littoraux ouest et sud au cours de l'après-midi" note Météo France. Un ou deux coups de tonnerre ne sont pas exclus.

