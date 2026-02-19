[Photos-Vidéos] La Réunion s'équipe d'un scanner mobile à rayons X pour traquer les stupéfiants dans les containers

Un camion équipé de rayons X, capable de sonder l’intérieur des containers sans les ouvrir : les douanes de La Réunion disposent désormais d’un scanner mobile de nouvelle génération. Un outil stratégique qui doit permettre d’augmenter considérablement les contrôles, de mieux cibler les cargaisons suspectes et de renforcer la lutte contre l’importation de stupéfiants et de marchandises illicites sur l’île, sans freiner l’activité portuaire. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Sous le ciel lourd du Port, sur les quais encore animés par le ballet des dockers, un camion blanc attire les regards. Ce jeudi matin 19 février 2026, lors de la présentation du bilan de la délinquance 2025 par le préfet Patrice Latron, les douanes ont levé le voile sur leur nouvelle arme contre les trafics : un scanner mobile à rayons X capable d’inspecter les containers et véhicules… sans les ouvrir.

L’appareil fonctionne comme les portiques de contrôle des aéroports, mais à l’échelle d’un poids lourd. "C’est un système à rayons X, un peu comme quand vous passez vos bagages dans le tunnel à l’aéroport", explique Nicolas Le Gall, directeur régional des douanes. "Une des faces du camion, équipée d’un système de RX, prend une image de l’intérieur du container", détaille-t-il. Regardez.

- 10 fois plus de containers contrôlés -

À l’intérieur de la cabine, à côté du chauffeur, un opérateur scrute en temps réel les images. La moindre anomalie, qu'il s'agisse d'un colis dissimulé ou de marchandise incohérente avec la déclaration, déclenche une inspection approfondie. "Si l’image est suspecte, on envoie le container au contrôle. Sinon, il peut être aussitôt remis à disposition des logisticiens", précise Nicolas Le Gall. Objectif : frapper plus fort, sans paralyser la chaîne logistique.

Car l’enjeu est colossal. Près de 400.000 containers transitent chaque année par l’île. Jusqu’ici, les douanes ne pouvaient procéder qu’à une centaine de contrôles approfondis annuels, avec déchargement complet. "Avec ce système-là, on va passer à 1.000 containers qui pourront être scannés chaque année", annonce le directeur régional. Un changement d’échelle significatif dans la lutte contre l’importation de stupéfiants et de produits illicites.

- Pas de contrôle systématique mais un ciblage efficace -

Le ciblage ne repose pas uniquement sur le renseignement. "On peut cibler parce qu’on a des suspicions sur le circuit du container, mais on peut également faire des contrôles complètement aléatoires". Un point crucial, alors que les réseaux criminels exploitent parfois des complicités dans la chaîne logistique pour dissimuler des colis interdits.

L’utilisation du scanner mobilise quatre agents : un chauffeur poids lourd, un opérateur image et deux "marshalls" chargés de sécuriser la zone d’intervention. "On est dans un milieu où les gens travaillent, il faut protéger à la fois les dockers et les autres agents", souligne Nicolas Le Gall.

L’investissement est conséquent : environ un million d’euros pour le matériel, sans compter la formation spécifique des agents à la conduite et à l’analyse d’images RX. Mais pour les autorités, le jeu en vaut la chandelle.

- La lutte contre le narco-trafic, une priorité pour la préfecture en 2026 -

Selon la préfecture, en 2025, 35.726 faits de délinquances ont été commis, contre 33.793 en 2024.

D'après les chiffres, les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en progression de +130% depuis 2019 (1.980 faits en 2019 contre 4.553 en 2025), qui traduit la forte activité des services. Entre 2024 et 2025, la préfecture enregistre une augmentation de +72 %, reflet de l'intensification de la lutte contre le narcotrafic et de son expansion sur l'île.

Dans un contexte où les saisies de stupéfiants demeurent un indicateur majeur de la pression des trafics dans l’océan Indien, ce scanner mobile marque un tournant. Plus rapide, plus ciblé, moins intrusif : un outil technologique de pointe qui renforce concrètement le dispositif de lutte contre les filières criminelles à La Réunion.

vg / www.imazpress.com / [email protected]