Trafic de stupéfiants : sept mules déjà interpellées depuis le début de l'année

Le samedi 10 janvier 2026, trois mules en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport Roland-Garros. Depuis ces interpellations, quatre autres transporteurs de drogues ont été arrêtées par les douanes de La Réunion. Au total 11 kilos de cathinone, près de 4 kilos de cocaïne et 5 kilos de résine de cannabis ont été saisis. La dernière mule en date a été interpellée ce mercredi 21 janvier à à l'aéroport. Depuis le début de l'année, sept mules ont donc été appréhendées. 52 mules avaient été interpellées en 2025 (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le samedi 10 janvier 2026, trois mules originaires d'Haïti et en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport de Gillot révèle. Toutes étaient en possession d'ovules de cocaïne dans leur corps.

La marchandise ingérée représentait au total, 98 ovules, soit environ un kilo de cocaïne.

Le 15 janvier, une femme de 21 ans a été interpellée avec 11 kilos de cathinone, 2.5 kilos de cocaïne et 5 kilos de résine de cannabis à l'aéroport Roland-Garros. Son audience devant le tribunal a été renvoyée au 11 mars.

Deux jours plus tard, le 17 janvier, un voyageur se fait prendre avec 1 kilo de cocaïne dissimulée dans ses chaussures.

Ce lundi 19 janvier, la mule transportait un peu moins de 300 grammes de cocaïne.

Ce mercredi 21 janvier, c'est une septième mule qui a été interceptée par les douaniers.

Toutes ces mules été placé en détention provisoire.