Trafic de stupéfiants : sept mules déjà interpellées depuis le début de l'année

Le samedi 10 janvier 2026, trois mules en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport Roland-Garros. Depuis ces interpellations, quatre autres transporteurs de drogues ont été arrêtées par les douanes de La Réunion. Au total 11 kilos de cathinone, près de 4 kilos de cocaïne et 5 kilos de résine de cannabis ont été saisis. La dernière mule en date a été interpellée ce mercredi 21 janvier à à l'aéroport. Depuis le début de l'année, sept mules ont donc été appréhendées. 52 mules avaient été interpellées en 2025 (Photo : rb/www.imazpress.com)
Le samedi 10 janvier 2026, trois mules originaires d'Haïti et en provenance de Paris ont été interpellées à l'aéroport de Gillot révèle. Toutes étaient en possession d'ovules de cocaïne dans leur corps.
La marchandise ingérée représentait au total, 98 ovules, soit environ un kilo de cocaïne.
Le 15 janvier, une femme de 21 ans a été interpellée avec 11 kilos de cathinone, 2.5 kilos de cocaïne et 5 kilos de résine de cannabis à l'aéroport Roland-Garros. Son audience devant le tribunal a été renvoyée au 11 mars.
Deux jours plus tard, le 17 janvier, un voyageur se fait prendre avec 1 kilo de cocaïne dissimulée dans ses chaussures.
Ce lundi 19 janvier, la mule transportait un peu moins de 300 grammes de cocaïne.
- 52 mules interpellées en 2025 -
52 mules ont été arrêtées en un an contre 25 en 2024 pour près de 500.000 euros en argent liquide (contre 50.788 en 2024), soit "10 fois plus que l'année dernière", confirme la préfecture.
Interrogé, le directeur régional des douanes a déclaré le mardi 9 décembre 2025, lors d'une opération à l'aéroport Roland-Garros, "sur la cocaïne on est à 42 kilos à date – plus que l'année dernière - on est en augmentation".
"Il y a six ans, on avait moins d'un kilo de cocaïne par an saisi à l'aérogare, les chiffres parlent d'eux-mêmes", confirmait Hervé Le Ray, inspecteur général des douaniers. "Un filtre à l'arrivée ne suffit pas à tout arrêter, on ne peut pas contrôler tous les passagers. Il est certain que ce que l'on saisit est une goutte d'eau vis-à-vis de ce qui peut passer", admettait le contrôleur.
- Pourtant, il n'y a pas de "tsunami blanc" -
Des chiffres en augmentation et pourtant, pas de "tsunami blanc" pour les autorités. Le jeudi 2 octobre 2025, le directeur de cabinet du préfet, Vincent Bernard-Lafoucrière a déclaré : "on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de vague blanche". Il avait toutefois souligné qu'il y a une "hausse de la circulation des drogues".
Cette déclaration du directeur de cabinet de la préfecture sur l'absence de "vague blanche" interroge, alors que les services des Douanes indiquaient en avril 2025 avoir désormais affaire à un "tsunami blanc".
Selon Nicolas Le Gall, cela s'explique par "un changement de vecteur". Les narcotrafiquants qui passaient avant par le fret express postal, cette année passe plus par les mules par vecteur aérien et maritime".
Le préfet a pourtant affirmé "ces phénomènes de stupéfiants à La Réunion, sont en train de devenir une priorité d'action".
L'état a d'ailleurs lancé l'opération la campagne "Fais pas ta tête de mule" pour dissuader les potentiels candidat(e)s pour ramener de la drogue à La Réunion.
