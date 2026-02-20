Madagascar : le bilan du cyclone Gezani passe à 62 morts

Au moins 62 personnes sont décédées et 13 sont toujours portées disparues après le passage du cyclone Gezani qui a frappé de plein fouet la deuxième ville de Madagascar, Tamatave, le 10 février 2026, selon un nouveau bilan officiel publié ce jeudi.

La plupart des victimes de Gezani ont été recensées dans la ville de Tamatave, qui compte environ 400.000 habitants, selon un bilan actualisé publié jeudi par le bureau national de gestion des risques et catastrophes. Un précédent bilan faisait état de 59 morts.

11 personnes ont perdu la vie alors qu’elles se sont abritées dans un conteneur vide à Amboakarivo, dans la commune rurale d’Amboditandroho à Toamasina II. "Elles sont mortes noyées", ajoute le rapport.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha) fait état jeudi de 35.000 déplacés et de 382.000 personnes ayant besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Les dégâts sur l’habitat sont conséquents: 25.000 habitations ont été détruites ainsi que plus de 750 salles de classe.

Le cyclone Gezani a touché la côte est de Madagascar le 10 février 2026, avec un impact particulièrement dévastateur dans la région d’Atsinanana et la ville de Toamasina.

- Appel à la solidarité pour les sinistrés de Gezani -

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement malagasy et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé des appels à la solidarité nationale, régionale et internationale.

Les besoins prioritaires identifiés concernent principalement les abris d’urgence, les articles ménagers essentiels, ainsi que les secteurs eau, hygiène et assainissement (WASH), dans un contexte sanitaire fragilisé.

La Commission permanente du Département de La Réunion, a voté ce jeudi 19 février 2026, l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 100.000 euros à la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien), afin de soutenir l’aide d’urgence à Madagascar.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]