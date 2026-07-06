Alsace : cambriolage au musée Lalique, des bijoux de grande valeur dérobés

Des bijoux de grande valeur ont été dérobés dimanche à l'aube au musée verrier Lalique, en Alsace, lors d'un cambriolage dont le préjudice est évalué à plusieurs millions d'euros.

"Une vingtaine de bijoux ont été volés. Le préjudice est en cours d'estimation mais pourrait atteindre quelques millions d'euros, sans doute proche des quatre millions", a précisé une source proche de l'enquête.

Du fait du cambriolage, "l'établissement sera fermé dans les jours à venir afin de prévoir une réouverture sereine et en toute sécurité", a précisé sur les réseaux sociaux la direction de cet établissement implanté à Wingen-sur-Moder (Bas-Rhin) et dédié au joaillier-verrier de l'Art nouveau et de l'Art déco René Lalique (1860-1945).

Plusieurs individus cagoulés ont fracturé une porte et brisé six vitrines contenant des bijoux, a indiqué une autre source proche de l'enquête, précisant qu'il s'agissait de bijoux en cristal, sans pierres précieuses, et qui ne peuvent pas être fondus.

"Une alarme s'est déclenchée, mais le temps que la société de surveillance fasse la levée de doute, c'est une femme de ménage, arrivée en premier sur les lieux, qui a appelé la gendarmerie", selon la première source.

Interrogé par le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace (DNA), Christian Dorschner, maire de Wingen-sur-Moder - une commune de 1.500 habitants à environ 60 km au nord-ouest de Strasbourg - s'est dit "en colère".

"Toutes les alarmes se sont mises en route, comme il faut. Et puis (avec) la société de surveillance, apparemment, il y a eu un gros trou dans la raquette: ils ne sont pas intervenus tout de suite, ils n'ont pas prévenu les gendarmes", a déploré l'élu.

- "Bien informés" -

Interrogé sur la possibilité que des "pièces uniques" aient été dérobées, le maire a répondu: "c'est le gros doute que nous avons, car ils ont tapé en premier dans les bijoux".

"Ils étaient sûrement bien informés pour faire ce travail de cette manière là, ça doit être (...) des spécialistes", a encore dit l'édile aux DNA.

Les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.

L'enquête a été confiée à la cellule d'investigation criminelle du groupement de gendarmerie du Bas-Rhin.

Considéré comme un "site sensible", ce musée "faisait l'objet d'une attention particulière" depuis le retentissant cambriolage du musée du Louvre, à Paris en octobre 2025.

"Il y avait un dispositif de protection, mais pas suffisant", a commenté la première source proche de l'enquête.

Ouvert en 2011, le musée Lalique est situé à proximité de l'usine du même nom, installée depuis 1921 sur le versant alsacien des Vosges. Il expose sur 900 m2 "plus de 650 oeuvres exceptionnelles qui permettent de retracer la carrière de René Lalique et de ses successeurs", à travers "un large panorama de créations, des bijoux Art nouveau au cristal actuel en passant par le verre Art déco", indique le site web de l'établissement.

Pour créer ses bijoux, René Lalique a d'abord utilisé pierres et métaux précieux, puis émail, corne, ivoire et pierres semi-précieuses, détaille encore le site.

Le cambriolage de dimanche constitue "une atteinte inacceptable à notre patrimoine", a déploré dans un communiqué le président de la région Grand Est, Franck Leroy. "Au-delà des oeuvres dérobées, c'est un lieu emblématique de notre histoire, de notre savoir-faire et de notre culture qui a été frappé", a-t-il ajouté.

AFP