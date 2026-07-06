Saint-Leu : emporté par la houle, un pratiquant de surf-foil sauvé par la Water Patrol

Ce lundi 6 juillet 2026, un pratiquant de surf-foil a été emporté par la houle dans le secteur de Kélonia à Saint-Leu. Contacté, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) confirme avoir reçu une alerte. L'homme a finalement pu être récupéré par la Water Patrol de Saint-Leu, engagée sur l'opération (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Attention, la mer est forte de la Pointe des Aigrettes à la Pointe des Cascades au déferlement d'une houle australe se maintenant vers 2 mètres 50.

Le Cross de La Réunion rappelle que "la houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion".

À cette occasion, le Cross a tenu à rappeler le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- L'appel au 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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